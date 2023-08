Se zlínskými hokejisty se už dále nepřipravuje Márk Schlekmann. Maďarský útočník se přesně před měsícem přišel porvat o místo v klubu, zkouška ho však do týmu loňského vítěze Chance ligy nekatapultovala.

Márk Schlekmannm po měsíční zkoušce ve Zlíně končí. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Kádr již opustil Mark Schlekmann, který se neprobojoval do týmu pro následující sezonu," informovali Berani ve středu odpoledne před přípravným zápasem s Kolínem.

Pět dní po Schlekmannovi se do Zlína vydal finský forvard Atte Huhtela, ten v mužstvu naopak zatím ještě pokračuje. 24letý rodák z Helsinek odcestoval na Letní hokejové hry do Pardubic, kde naskočil do čtvrté formace s kapitánem Bedřichem Köhlerem a Michalem Gagem.

Berani se ve středu a čtvrtek účastní dvoudenního turnaje, po dnešním zápase s Kolínem se závisle na výsledcích utkají buď s Pardubicemi B nebo polským Jastrzebie.