Neúspěšný vstup do sezony si mimo jiné vyžádal i reakci vedení klubu. Den před zápasem do kabiny napochodoval generální manažer Beranů Jiří Marušák, který dal hráčům ultimátum – buď v příštích pěti zápasech zaberete, nebo vám sáhneme na odměny. A to výrazně. „Počítali jsme s tím, že něco může přijít, takto to dále nešlo. Je potřeba se s tím popasovat, nejsme junioři ani mladí kluci, kteří se z tlaku zblázní,“ reaguje někdejší forvard Dukly Jihlava. „Po proslovu v šatně jsme se semkli,“ dodává jedním dechem.

První domácí výhra. Berani zastavili sérii čtyř porážek v řadě

Bylo to poznat. Především v první třetině, kdy to byli ševci, na které byla radost pohledět. Kromě Illéše se v úvodní části ještě trefili Gazda a Mrázek. V prostřední části vedení na 4:1 navýšil Honejsek. A nemuselo zůstat pouze u toho. „Gólů určitě mohlo být více. Hráli jsme více s pukem, více si věřili, v pásmu jsme rotovali. Šlo to do pohybu, do střely i branky.“

Berani čtyři góly v jednom zápase vstřelili teprve podruhé v sezoně, naposledy se tak přihodilo ve druhém kole v Šumperku, kde zvítězili 4:2. „Čtyř gólů si určitě vážíme. S jídlem pak roste chuť, člověk to někdy chce vyšperkovat do prázdné,“ zmiňuje některé překombinované situace, které klidně mohly skončit další brankou. „Do hlav musíme nastavit střelbu a důraz!“ velí Jakub Illéš.

V předchozích dvou zápasech to už vypadalo, že svěřenci hlavního kouče Rostislava Vlacha se vyvarovali zbytečných vyloučení. Ve středečním duelu proti Litoměřicím to ale neplatilo, celkově si odpykali šestnácti trestných minut.

Jen v závěrečné části si „za katr“ sedli čtyřikrát. „Je to o nedisciplinovanosti, upřímně nevím, co s tím,“ prohodí rukama někdejší mládežnický reprezentant.

„Trápí nás také střídání, teď jsem tam skočil do šesti. Jsou to naše chyby, můžeme být rádi, že máme kvalitní oslabení a stav udržíme. Bohužel ale vypadneme z tempa – někteří chodí bránit, druzí jsou na střídačce studení. Musíme se toho vyvarovat,“ má jasno Jakub Illéš, jeden z pěti dvougólových hráčů Beranů v probíhajícím ročníku Chance ligy.