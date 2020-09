„Chtěli bychom, aby se tato utkání podobala tomu, co budeme předvádět v ligové soutěži,“ uvedl hlavní trenér Zlína Robert Svoboda.

Lodivod lavičky se domnívá, že zápasy proti Brnu by měly mít vysoké tempo.

„Nebudou se příliš lišit od utkání Generali Česká Cup, ve kterém se hrálo na velmi solidní úrovni,“ věří pevně Svoboda.

Jeho svěřenci se s pohárovou soutěží rozloučili uplynulý týden poté, co vypadli ve dvojzápase s Pardubicemi.

„Hodili jsme to hned za hlavu. Vyřazení bylo čestné, jednalo se o rozdíl jediné branky,“ připomíná domácí výhru 4:2 a venkovní porážku 2:5.

Po úvodním vítězném zápase se Beranům dařilo také v úvodní třetině odvetného střetnutí, ve které se ale i přes velkou aktivitu nakonec nedokázali prosadit, což mimo jiné zapříčinilo čtvrtfinálový konec.

„V celé sérii jsme si vytvořili dostatek příležitostí, abychom vše dokázali strhnout na naši stranu. Bohužel se nám to nepovedlo, ale nedá se se nic udělat,“ nehodlal se zlínský kouč déle trápit vyřazením.

Svoboda se v průběhu Generali Česká Cup nemohl spolehnout na některé členy týmu.

„V určitých zápasech chyběly klíčové opory. Ať už to byl Tonda Honejsek, Kuba Herman nebo Tomáš Žižka. Pohár jsme však zvládli obstojně. Jednalo se pro nás o kvalitní přípravu na ligu,“ těšilo 53letého kouče.

Účast v poháru zároveň vynachválil. „Bylo tam hodně pozitivních záležitostí, na kterých jsme pracovali už v minulých obdobích. Zápasy jednoznačné splnily očekávání,“ rozplýval se Svoboda.

Do čtvrtečního střetnutí s Kometou Brno byl měl mít víceméně kompletní kádr.

„Po operaci kolena se do přípravy zapojil Martin Novotný. Věříme, že se do brzy vrátí také Honejsek. Naopak delší čas zabere léčba Žižky,“ upřesnil Robert Svoboda.

Stejně jako během pohárových zápasů, tak i na duel s Kometou nebude probíhat volný prodej lístků.

„Ke vstupenkám na čtvrteční poslední domácí přípravný zápas se tak opět dostanou pouze majitelé permanentních vstupenek prostřednictvím výměnného programu přes Ticketportal,“ potvrdil manažer marketingu PSG Berani Zlín Libor Kožík s tím, že podle posledních informací by se situace ohledně kapacity zlínského zimního stadionu měla výrazně zlepšit pro nadcházející nový extraligový ročník. Do ochozů by se tak dle aktuálních epidemiologických kritérií mohlo dostat až 3500 fanoušků.

„Vše je nyní čerstvé a celou situaci aktuálně řešíme,“ dodal Kožík.