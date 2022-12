Robert Hamrla v témže ročníku nastoupil do 35 zápasů.

„Vůbec mu tuto pozici nezávidím. Ale to ani bývalému vedení," připouští bývalý sportovní manažer Beranů. „Není úplně příjemné obcházet firmy a prosit je o peníze. Čeká nás hodně práce –⁠ jak na ekonomickém, tak i sportovním poli. Sám jsem dost zvědavý na to, jak se mu bude dařit. V klubu jsou navíc noví spoluvlastníci. Za mě by osobně byl ideální jeden vlastník, který by měl rozhodující slovo a vždy si prosadil své,“ má jasno Venera.

Kouč Beranů Říha o stavu kabiny, kádru i fanoušcích: Hráči je extrémně potřebují

Pozornost nebude upřena jen přímo na vedení klubu. Ale také nového lodivoda zlínské lavičky Miloše Říhu mladšího. „Miloš je učenlivý, spíše klidnější typ trenéra. Ledacos pochytil od svého táty,“ poukazuje na někdejšího reprezentačního trenéra. „Každý je nějaký – jeden tam stojí jako panák, druhý zase skáče. Emotivní projevy jsou druhořadý,“ domnívá se rodák z Hranic.

Sám Zdeněk Venera s nově zvoleným koučem Zlína spolupracoval přes rok a půl. V sezoně 2013/2014 a v první polovině následujícího ročníku spolu působili na trenérské lavici Pardubic.

Venera na střídačce skončil 8. ledna 2015, nahradil ho Miloš Říha starší. Ten měl po ruce svého syna. „Už je to vážně dlouho,“ pátrá v paměti Venera.

„Miloš (Miloš Říha mladší – pozn. red.) byl tenkrát začínající mladý trenér, celou kariéru měl před sebou. Jeho aktuální dovednosti po tolika letech už nedokážu posoudit, navíc ani není podstatné, co bylo tehdy. Všechny fanoušky totiž zajímá, co bude teď. Jsou věci, které může ovlivnit, a které neovlivní. Sám jsem zvědavý, jak se mu bude dařit, trenéra pochopitelně dělají výsledky. Určitě je už ale zkušenější a vyspělejší,“ adresuje směrem k novému trenérovi Beranů.

Honejsek o trejdech i situaci klubu: Nekašleme na to, dáváme do toho maximum

Říha mladší převzal kormidlo po Rostislavu Vlachovi. S ním dotrénoval i asistent Juraj Jurík. „Rosťa s Jurou museli skončit, tak to bývá. Současný stav je špatný, všichni si přejeme, aby to bylo lepší,“ doufá v lepší zítřky Venera, který ve zlínském hokeji strávil přes 40 let.

Berani se po 27 kolech Chance ligy nachází na devátém místě tabulky, na umístění v TOP 6 zajišťující přímý postup do čtvrtfinále play-off ztrácí pět bodů.

Mimo jiné doplácí na špatnou produktivitu, horší útok má jen pět týmů soutěže. „Hlavně mi chybí úderná první lajna, která by pravidelně bodovala. Prostě osobnosti, co tento mančaft potáhnou. Abyste figurovali v popředí, ideálně byste potřebovali mít dva hráče v TOP 10 kanadského bodování. Naši nejproduktivnější hráči jsou někde okolo 40. místa. Navíc odešel i Claireaux, který mohl tvořit lajnu s Tondou Honejskem,“ vrací se ke konci francouzského reprezentanta.

Objektiv Jana Zahnaše: 1 598 diváků, další prohra. Za Porubu hráli bývalí Berani

Ševci musí dle Zdeňka Venery do další části sezony posílit. „Nemůžu si pomoci, a ať se na mě třeba i někdo zlobí, bez dvou špičkových hráčů to bude těžký. Chybí i Gazda. Bránění sice u něj někdy mohlo být lepší, po jeho odchodu ale schází tvořivý bek – jak při práci s pukem, tak pří přesilovkách. Bez toho to nejde.“

V letošní sezoně ho naopak potěšil brankář Daniel Huf. „Za poslední dobu udělal obrovský pokrok. Spoustu zápasů v letošní sezoně vychytal,“ připomněl výborné výkony 23letého gólmana.

Zda do sebe sklapnou výkonů brankářů a celého týmu, to ukáže teprve čas. Pomalu ho ale ubývá.