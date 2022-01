Kýžený bod k naději na účast ve finále tak hráči SHK LAPP ZLÍN nezískali a obsadí po základní části třetí místo, přestože od začátku až do duelu v Havířově opanovali tabulku.

V jiných letech by to znamenalo postup do play off, letos však to znamená pouze účast v sérii o bronz, kde vyzveme Pardubice. Zlínské hráče čeká ještě poslední duel dlouhodobé části doma 15. ledna se Spartou, úvodní buly v 15:30 hodin, výsledek zápasu však už nemá na nic vliv.

Zápas začal pro Zlín přímo hororově. Ligda sice vyhrál úvodní buly na Zdeňka Hábla, ten však podklouzl, volný kotouč si vzal Dmitri Lisov a již po deseti vteřinách otevřel skóre zápasu.

Domácí byli následně výrazně lepší, Matouška zachránila mimo jiné i tyč. Zlínští se však dokázali otřepat po deseti minutách hry, kdy skvělou práci za brankou Lepáčka odvedl David Palát a z jeho práce následně vytěžil vyrovnání Zdeněk Hábl. Za dvě minuty si Havířov vzal vedení zpět, když brejk zakončil úspěšně Hečko.

Sledge hokejisté Zlína v 11. kole České para hokejové ligy prohráli na ledě Havířova 3:4 a do finále nepostoupili.Zdroj: Jaroslav Kvapil

V prostředním dějství se mince otočila a více ze hry měli Zlínští. Hned po 13 vteřinách navíc srovnali! Po buly se dostal do úniku Martin Joppa a ač atakován na hraně pravidel, dokázal kotouč zavést až do sítě - 2:2.

Vedení na stranu hostů mohli překlopit při přečíslení bratři Háblové, nestalo se tak. Gól neznamenala ani přesilovka Zlína v závěru druhé třetiny.

Na startu třetí části mohl vedoucí gól dát kapitán Ligda, jenže Lepáček jej vychytal. Na druhé straně se ocitla sama před Matoušek ruská trojice Lisov, Volkov a Popov, chtíč zakončovat do prázdné branky se jim však vymstil.

Nakonec ale kýžené vedení získali domácí. V čase 35:50 se trefil Popov a za další minutu zvýšil na 4:2 kapitán ruské reprezentace Lisov. Drama ještě znamenala dvě a půl minuty před koncem pro změnu trefa kapitána slovenského národního týmu v barvách Zlína Mariana Ligdy, srovnat už se ale hráčům z Baťova města nepovedlo.

Hodně v permanenci byl po celé utkání zlínský brankář Matoušek, na nějž šlo celkem 22 střel. "Byl to hodně náročný zápas. Dobře jsem si zachytal, i jsem si utkání užíval, ale je škoda výsledku," mrzelo Matouška. Dle jeho slov duel ani nijak více neovlivnil brzký inkasovaný gól již po deseti vteřinách, spíše litoval nepovedené jedné minuty ve třetí části, během které soupeř uskočil do dvougólového trháku.

"Gól z úvodu jsme hned hodili za hlavu a hráli jsme dál. Lepší dostat gól deset vteřin po začátku než deset sekund před koncem. Spíše mrzí ta nepovedený pasáž ke konci. Proti tak kvalitnímu mužstvu už bylo těžké stahovat dva góly," podotkl zkušený gólman.

Před výkonem svého týmu smekl i trenér Tomáš Sedláček, zároveň však upozornil, že tým se dostal do potíží primárně v jiných zápasech.

"Z naší strany jsme zápas odehráli dobře. Havířov nastoupil v maximální síle, velkou kvalitu pochopitelně prokazoval kapitán ruské reprezentace Lisov. Naši kluci však ho i další zvládali celkem pokrývat, troufnu si říct, že nám chybělo i trochu štěstíčka. Hodně mrzí ta jedna minuta ve třetí třetině, ve které jsme dvakrát inkasovali. Byli jsme trochu rozhozeni a bylo zle. Jinak ale klukům musím obrovsky poděkovat za výborný výkon. Účast ve finále nás však stály jiné zápasy," smutnil zlínský trenér.

Zlín má sice ještě jedno utkání k dobru, už teď je ale jasné, že v individuálních statistikách jeho hráči dominovali celé lize. Kanadské bodování vyhrál momentálně se ziskem 27 bodů za devět gólů a osmnáct asistencí obránce Zdeněk Hábl, nejlepším střelcem je s 15 góly Martin Joppa.

Havířov - Zlín 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 1. Lisov, 12. Hečko (Bařák), 36. Popov (Hečko, Lisov), 37. Lisov (Popov) - 11. Z. Hábl (Palát), 16. Joppa (Z. Hábl, Ligda), 43. Ligda (Z. Hábl). Rozhodčí: Mareček, Monski. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 152. Střely na branku: 22:8 (10:3, 4:2, 8:3). Vhazování: 18:18. Průběh utkání: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 4:2, 4:3.

Havířov: Lepáček – Záluský, Kudela, Kudrna, Fojtík – Volkov, Popov, Lisov, Bařák, Hečko, Severin, Mlčák

Zlín: Matoušek – Julina, Z. Hábl, Mach - Joppa, Ligda, Korman, Palát, D. Hábl

Autor: Jakub Kudláč