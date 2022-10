Domácím se už do sestavy vrátilo duo Honejsek (po zranění), Pospíšil (po dvouzápasovém trestu). Francouzský útočník Claireaux sice s týmem už trénuje, do sobotního duelu ovšem ještě nenaskočil.

Ševci v rozmezí čtvrté až čtrnácté minuty hned třikrát usedli na trestnou lavici. Zatímco úvodní dvě početní převahy hostů ještě dokázali ubránit, v čase 15:18 už inkasovali.

Na konci úvodního dějství mohl srovnat zkušený Ondráček, puk ale do svatyně Frýdku nepropasíroval. „Měl jsem to do prázdné branky. Jak jsem to chtěl nastavit, tak mě klepl do ruky a tím jsem to de facto vyhodil ven. Musím to vzít na sebe, měl to být tutový gól,“ posteskl si zlínský rodák.

Kritický Ondráček: Přístupem jsme si to nezasloužili. Nevím, co jsme čekali

Ve druhé třetině bylo ještě hůře, hostům se vydařilo přečíslení, domácí nezachránilo ani prozkoumávání videa.

Nejlepší pasáž si Berani připravili do závěrečné části duelu, gólu se ovšem nedočkali. Paradoxně inkasovali další dvě branky.

Hokejisté Zlína po víkendu působí na deváté pozici druhé nejvyšší soutěže. Ve středu večer navíc pojedou na led první Poruby, která naposledy přehrála Šumperk 5:2.

Chance liga, 12. kolo

PSG Berani Zlín – HC Frýdek-Místek 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 16. Hotěk (Teper, Vrdlovec), 29. Zeleňák (Haas), 56. Jobánek (Homola), 57. Ramik (Matěj). Střely na branku: 25:19. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. Diváci: 2 454.

PSG Berani Zlín: Huf (Kořének) – Suhrada, Zbořil, Husa, Gazda, M. Novotný, Talafa, Riedl – Pospíšil, P. Sedláček, Mrázek – Kubiš (C), Chludil, Ondráček (A) – Köhler (A), Hejcman, Honejsek – Luža, Gago, Frömel.

HC Frýdek-Místek: Mokry (Šimonů) – Š. Havránek, Teper, Sova, J. Michálek, Zeleňák, Ročák, Adámek – A. Zeman, Vrdlovec, Dostálek – Hotěk, Flok, Bednář – Matěj, Macháček, Ramik – Geidl, Jobánek, Homola – Haas.