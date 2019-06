„Úplně jsme nesplnili celou misi,“ zalitoval kouč Zlína Antonín Stavjaňa.

„Hned v první fázi jsme si zašli a udělali si kolečko do bodu, kde už jsme byli. Stejně jako když jsme šli z Lidečka, tak bylo pět skupin a každá šla jinou cestou,“ pousmál se.

Plány o několikadenním teambuildingu zhatilo nepříznivé počasí.

„Bylo vše naplánované od úterý do čtvrtka. Ale bylo opravdu špatné počasí. Kluci několikrát promokli, ochladilo se. Nechtěli jsme riskovat, že půjdeme do nějakého extrému. Autobusem jsme se vrátili do Zlína,“ krabatil čelo zlínský kouč s tím, že autobus čekal na Berany ve Valašské Senici.

„Měli jsme spát na jednom místě poblíž Makyty, ale teplota padala, kluci by se neměli kde usušit. Ztratilo by to energii, kterou jsme z toho chtěli získat,“ vysvětloval neplánované rozhodnutí někdejší výtečný obránce.

Do terénu vyrazila také nejnovější akvizice ze Švédska Rickard Palmberg, který tak měl ideální příležitost poznat tým jinak než na ledě nebo v posilovně.

„Kluci měli za úkol ho pohlídat, aby se neztratil. Kdyby ano, bez mobilu a bez peněz a znalostí místního jazyka by to měl hodně těžké. Pohlídali si ho a dotáhli ho až do cíle,“ pochvaloval si Stavjaňa.

„Fyzicky to zvládl výborně, byl mezi prvními. Nestěžoval si na žádné otlaky. Je to pohodový kluk,“ podělil se Stavjaňa o první dojmy.

Zásoby jídla na několik dnů se však neztratily.

„Co kluci měli připravené, z toho jsme udělali guláš. Proběhla i regenerace a ve čtvrtek jsme byli na exkurzi v likérce Rudolf Jelínek,“ prozradil další pikantnost Stavjaňa.

Uplynulý týden rozdělil letní přípravu hokejistů Zlína na dvě poloviny. „Tento týden máme přechodový, bylo to pojaté za první fázi, která byla hodně objemová. Druhá fáze bude víc do dynamiky. Nechtěli jsme klukům dát úplně volno, ale bylo to postavené na teambuildingu,“ dodal Stavjaňa.