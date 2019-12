Snad ještě větší rozdíl byl ale v pátek k vidění v reálu na ledě. Mnozí z ohlášených promrzlých více než čtyř tisícovek diváků ani nevydrželi do závěrečné sirény. Zatímco mrzne, při pohledu na led jste si připadali spíš jako v parném létě při prvním přáteláku a největší zábavou bylo sledovat maskota Berana, jak se snažil alespoň on bavit fanoušky.

Přitom Zlín na střely vyhrál 33:28, po druhé třetině dokonce vedl 27:16. Skóre? 0:4.

„Z naší strany to nebylo dobré, trápili jsme se, nemohli jsme se dostat do hry. S inkasovanými góly padala myšlenka, selhali jsme i v přesilovkách, ve kterých jsme si mysleli, že se nám už daří. Někdy takový zápas vyjde, bohužel to na nás padlo dnes,“ zalitoval kouč Zlína Robert Svoboda, jehož tým ukončil sérii čtyř utkání, ve kterých bodoval a třikrát vyhrál.

Hradci stačily tři úniky a góly Perreta, Pilaře a Pavlíka, do toho jedna využitá přesilovka Šaldou. Zlín byl na ručník. A to ještě ve třetí třetině Kašík vychytal další úniky Jergla a Perreta.

„Utkání jsme pojali zodpovědně, měli jsme pohyb. Podle toho, jak se zápas vyvíjel, bylo pro nás důležité bránit a nepustit soupeře do gólových šancí. V některých momentech nás podržel brankář Mazanec,“ pochválil trenér hostů Vladimír Růžička svého gólmana, který vychytal čtvrtou nulu v sezoně.

Tu dostal téměř jako předčasný dárek, Zlín ho prakticky nehrozil. Největší šance Zlína? Zřejmě ve 35. minutě, když zblízka trefil Dufek Mazance.

„Kdyby se nám podařilo z některých náznaků šancí dát gól, povzbudili bychom i lidi. Ale bereme to tak, že nikdo nic nevypustil. Hra měla být lepší,“ uznal Svoboda, který podruhé za sebou nasadil do branky uzdraveného Kašíka.

Ani on však neměl zrovna den. Zato na marodce kromě kapitána Žižky je také gólman Čiliak, který stejně jako v neděli na Spartě nebyl ani nyní pod dekou na střídačce.

„Je zraněný. Co mám informace, během reprezentační pauzy by se mohl dát do pořádku. Ještě ho využijeme v období, na které ho máme k dispozici,“ poznamenal Svoboda, že se slovenským brankářem do konce roku počítá.

PSG BERANI ZLÍN - HRADEC KRÁLOVÉ 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Perret (Koukal, Linhart), 16. Šalda (Cingel), 26. R. Pilař (Cingel), 36. R. Pavlík. Rozhodčí: Zrnic, Mrkva – Zgonc, Bryška.

PSG Berani Zlín: Kašík (Huf) – M. Novotný, Nosek (A), Freibergs, Buchta, Gazda, Ferenc, Hamrlík – Köhler (A), Fořt, Claireaux – Kubiš (C), Fryšara, J. Ondráček – Herman, Honejsek, Šlahař – Dufek, P. Sedláček, Okál.

Mountfield HK: Mazanec (Š. Lukeš) – Linhart, Zámorský, Šalda, F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel, R. Pilař – Červený (A), Rákos, Vincour – M. Chalupa, Cingel, Smoleňák (C) – Perret, Koukal, Jergl – R. Pavlík (A), Dragoun, Klíma.