O víkendu půjde o důležité bitvy vzhledem k postavení v tabulce v její elitní čtyřce, která zaručuje play off. Oba celky totiž dělí v aktuálním pořadí jen jeden bod. Hanáci zažívají skvělou sezonu, prohráli pouze v prvním kole s Karlovými Vary (4:6), načež pětkrát zvítězili, postupně se Spartou (2:1), Pardubicemi (6:2), Českými Budějovicemi (13:1), Havířovem (4:2) a Ostravou (9:0). Díky tomu jsou Kohouti se ziskem 15 bodů na druhém místě.

Ale i družina Tomáše Sedláčka šlape, ta drží sérii čtyř výher v řadě a je čtvrtá. Naposledy naplno bodovala proti Havířovu a Ostravě. Tu zdolal jednoznačně 10:1, Havířov pak 1:0. Čistým kontem se v tomto utkání zaskvěl brankář Stanislav Molek. Rozhodující gól měl na svědomí Marian Ligda.

Olomouc během dosavadního průběhu sezony 38 branek vstřelila a 12 inkasovala, což jsou čísla srovnatelná s těmi zlínskými. Zlín soupeřům nasázel 43 branek, kdežto obdržel jich třináct.

Berani vydřeli výhru nad Sokolovem. Tři body zařídili v poslední třetině

„Tento dvojzápas bude mít dobrý náboj, bude se bojovat o každý kousek ledu. Olomouc má dobře rozehranou sezonu, přičemž my budeme chtít uspět, abychom si zajistili co nejlepší výchozí pozici pro boj o play off. Navíc určitě půjde o velkou rivalitu mezi slovenskými hráči, protože v obou klubech je několik členů slovenské reprezentace," říká Róbert Turic, útočník SHK LAPP ZLÍN, který se letos ze vstřeleného gólu radoval pětkrát.

Kohouti z Olomouce se v ofenzivě opírají o kapitána Radka Jedličku, dvaadvacetiletý forvard v šesti zápasech nasbíral bilanci 10+10. Jeho stejně mladý parťák Mikuš má o pět bodů méně, podobně jako slovenská střela Miloš Večerek.

Dres Hanáků obléká také ex-zlínský Michal Hlinka či plno dalších reprezentantů Slovenska, kteří se letos zúčastnili her v Pekingu. Zkušenosti s paralympiádou má z dřívějška také český forvard Martin Novák. Bránu potom střeží mrštný Michal Černoch.

Sobotním duelem hráči z Baťova města zakončí sérii pěti venkovních zápasů, v neděli se představí doma skoro po dvou měsících. Jak ale bylo psáno výše, s nešťastným losem si Zlínští zatím poradili excelentně: všechny duely venku zvládli. Tak ještě do pětice…

Autor: Pavel Mandát