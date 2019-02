Zlín – /ROZHOVOR/ Na hlavu nasadil červenou kšiltovku a sledoval úvodní první skupinu zpoza mantinelu a tribuny společně se spoluhráči. Od pondělní jedenácté hodiny dopolední se už na novém ledě Zimního stadionu Luďka Čajky potil i zkušený obránce hokejistů PSG Zlín Miroslav Blaťák.

Miroslav Blaťák. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Petr Toman

„Mám z toho strach," vykládal před nástupem na led novinářům 34letý Blaťák, který bude mít na dresu své oblíbené číslo 44.

Udržoval jste se?

Jezdil jsem ještě předminulý týden na tréninky do Poruby. Trénoval jsem s kondičním trenérem Rosťou Košárkem. Teď už je tam plno, konají se tam různé tréninkové kempy.

Jak se vám zdá složení mančaftu, který podle jmen vypadá slušně?

Jména nic neznamenají, bude záležet, co předvedeme na ledě. Všechny kluky znám. Samozřejmě když je vás víc, můžete si sednout, ale taky nemusíte. Otázka je, jaký má každý povahu. Jména nejsou důležitá.

Máte chuť do hokeje?

Mám, určitě. Jsem zase po dlouhé době na ledě.

Jaký byl první trénink? Bolí vás nohy?

Určitě. První trénink je na krev. Musíte se pomalu dostat do techniky. Týden na rozhýbání by měl stačit. Pak se bude přitvrzovat.

Je obvyklé, že ve dvojici je starší a mladší bek. Nyní už to budete vy, kdo bude zkušenější. Jste připravený někoho vychovávat?

To nevím. Ale když se někdo na něco zeptá, tak mu to určitě vysvětlím a poradím.

Jako vám kdysi Martin Hamrlík, který vás na začátku drezuroval?

To jo, radil mi různé věci. Ale nemůžu říct, že by to od něj bylo drezurování. S Jirkou Marušákem to bylo to samé.

Ovšem Martin Hamrlík nebyl zrovna potichu, co?

Jasně že zařval. Ale k hokeji emoce patří. Já však nejsem typ, který by po někom řval. Ale když přijde, určitě mu vysvětlím vše, co bude třeba.

Kluci se už vyptávali?

To ještě ne. Trénoval jsem spíš sám. Byl jsem se tady v týdnu jen párkrát podívat.

Brusle máte nové?

Jsou nové, ale už jsem v nich párkrát byl. Bude to ještě opatrné. Vše kromě bruslí a přilby mám starší.

Záda cítíte?

Vypadají dobře. Dělám na ně různá speciální cvičení. Trochu je cítím, ale vyloženě nebolí. Myslím si, že jsou v pohodě.

Trénujete s Nikolasem Werbikem a Jakubem Sirotou, kteří si zvolili cestu a zamířili hrát za oceán. Co na to říkáte?

Je to každého věc. Jak se kdo cítí. Věřím, že hokej mu tam dá moc, protože tréninky mají v Americe hodně dobře propracované. Jak se ale říká, všechno se teprve ukáže. Chce to čas, protože se tam hraje jiný hokej. To samé i v Rusku. Člověk si na něj musí zvyknout.

OČIMA TRENÉRA ROSTISLAVA VLACHA

„Už trénoval týden na ledě a cítí se po zdravotní stránce v pořádku. Zdá se, že problémy se zády jsou minulostí. Je fit, nemá žádné náznaky zhoršení stavu a do přípravy půjde naplno. Určitě odehraje sezonu naplno, při jeho stylu bruslení to nebude problém. Samozřejmě ve dvaceti byl asi rychlejší, ale rozhodně to neztratil. Zatím vedle něj obránce zkoušíme a uvidíme. Variant je víc."