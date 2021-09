PSG Berani Zlín: Kašík (Huf) – Žižka, Suhrada, Trška, Ferenc, M. Novotný, Gazda, Dluhoš – T. Mikúš, Fořt (C), Kubiš (A) – Okál, Honejsek, Šlahař – Köhler (A), Fryšara, Vopelka – Hejcman, P. Sedláček, Sebera.

Hosté se však nevzdali, zásluhou přesné trefy Petera Tršky a úspěšného samostatného úniku Štěpána Fryšary do konce základní hrací doby srovnali na 2:2. Závěr prodloužení přinesl více štěstí domácím hráčům.

Do sestavy Beranů se vrátil bývalý kapitán mužstva Tomáš Žižka, po ráně holí do obličeje v úvodním kole v sestavě nechyběl ani Jiří Suhrada. Mezi beky naopak absentoval zkušený Ondřej Němec, který proti Litvínovu musel střídat už v první třetině.

Do 55. minuty to bylo bez branek. Během posledních šesti minut třetí třetiny však padly čtyři góly, přičemž hokejisté Zlína ve druhém kole Tipsport extraligy na ledě Komety Brno stáhli ztrátu 0:2. O vítězi rozhodlo prodloužení a úspěšná trefa domácího Ďalogy 29 vteřin před nájezdy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.