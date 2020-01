Tehdy mu bylo sedm let, když jeho táta před sedmatřiceti lety v lednu 1983 šesti body (2+4) omráčil společně s autorem tří branek Pavlem Mezkem v dresu někdejšího Gottwaldova Vítkovice (12:4).

Petr Leška starší. | Foto: DENÍK/Daniel Ostrčilík

„Kdybyste mi to teď neřekl, dávno bych na to zapomněl,“ rozesmál se Petr Leška starší, jehož o osmnáct let později, v říjnu 2001 vyrovnal i jeho syn. Petr Leška mladší stejným počtem bodů i jejich poměrem (2+4) řádil v Havířově, kde Zlín i zásluhou hattricku Libora Pivka vyhrál 9:4.