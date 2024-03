Prokletí trvá, nezlomilo ho ani play-off. Hokejoví Berani také popáté v letošní sezoně Chance ligy padli s Litoměřicemi. Ve včerejším prvním semifinále prohráli na ledě Stadionu 0:2. Na vině byly zahozené šance hostů.

Hlavní kouč Beranů Jan Srdínko. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Měli jsme dobrý vstup do zápasu, výborný pohyb, vytvářeli jsme si šance. Bohužel jsme je neproměnili. Soupeř naši chybičku potrestal, dostal se do vedení a už si to pohlídal,“ shrnul hlavní kouč Zlína Jan Srdínko neúspěšný vstup do této série.

Ševci se především v úvodním dějství dostávali k řadě příležitostí, postupně selhal Suhrada, který nastřelil tyč, dále Kindl, Sedlák nebo Paukku.

Ve druhé části se ve své příležitosti neprosadil ani Holík. Jelikož branka v prostředním dějství nepadla, čekalo se na ni do toho třetího.

Berani zahodili šance a první semifinále Chance ligy prohráli

Lépe si vedli domácí, kteří na konci 49. minuty otevřeli skóre – Tůma nahodil puk od modré a Ton ho úspěšně tečoval za Hufa. O čtyři minuty později to už bylo 2:0, autorem branky byl Kuťák. Výsledek se pak už neměnil.

„Do dalšího zápasu musíme zlepšit proměňování šancí a hru v předbrankovém prostoru, včetně clonění a důrazu v soubojích. Je potřeba navázat na dobrý pohyb z dneška. Věříme, že zítra urveme první bodík,“ přeje si Srdínko.

„Myslím si, že naši hráči byli nervózní. Rád bych řekl, že to postupem času zmizelo, ale první dvě třetiny určitě nebyly dobré,“ uznal lodivod lavičky Litoměřic František Ptáček.

Pětkrát týdně sauna i úžasní fandové. Salmio vypráví o češtině a životě ve Zlíně

„Ta třetí byla malinko lepší, že jsme využili minimum šancí, které jsme měli a dali dvě branky. Celkově ten zápas nebyl ideální, ale pro nás první bod v sérii a za to jsme rádi,“ nezastírá Ptáček.

Druhé semifinále se odehraje znovu na ledě Stadionu. Rovněž se začíná o půl šesté večer.