Návrat po patnácti letech na místo činu si užil architekt prvního zlínského mistrovského týmu z roku 2004 Ernest Bokroš.

Čerstvý šedesátník při skandování svého jména vhodil mezi hokejky kapitána Tomáše Žižky a vítkovického Stránského čestné buly na začátku nedělního úvodního domácího zápasu nové sezony s Vítkovicemi. Nakonec z VIP lože sledoval porážku svého bývalého týmu 2:3.

„Zažil jsem už i chvíle, kdy na mě fanoušci řvali, proto je to pozitivní. Lépe se to poslouchá,“ byl potěšený z vřelého přivítání zlínských fanoušků Bokroš, který po první třetině přišel i mezi novináře.

Nápad oslovit rodáka z Karviné a bývalého trenéra slovenské reprezentace vzešel ze zlínského klubu.

„Volali mi, jestli bych byl ochotný. Nyní mám víc prostoru, rád se sem vracím a také se rád podívám na českou extraligu,“ přiznal Bokroš, který si udržuje svůj profesní přehled.

Před zápasem Bokroš prohodil pár slov s generálním manažerem klubu Martinem Hostákem, po utkání se chystal dát řeč i se svými bývalými svěřenci Martinem Hamrlíkem a Jaroslavem Balaštíkem, současnými členy realizačního týmu. Jediným pamětníkem mezi aktivními hráči je obránce David Nosek.

„I po zápase určitě bych chtěl pár lidí pozdravit. Jsou tu nějaké nové tváře, základ je ale pořád stejný,“ všiml si Bokroš, který do Baťova města přijel společně s Peterem Barinkou, dalším členem mistrovského týmu.

„Vzpomínali jsme už po cestě na zápasy se Slavií. Už je to ale historie. Do těchto prostorů se ovšem rád vracím. Ve Zlíně mám pořád nějaké své soukromé aktivity,“ podotkl Bokroš.

Jenže bývalý trenér Zlínu štěstí nepřinesl. I on sledoval, jak za stavu 2:2 rozhodl 119 vteřin před koncem Stránský. Berani tak po dvou odehraných zápasech zůstávají bez bodu.

„Hodnotí se mi to špatně. Nadechovali jsme se k obratu, za stavu 0:2 bychom bod brali. Mrzí nás to. Spadlo to tam Vítkovicím,“ litoval asistent trenéra Stavjani Martin Hamrlík.

Berani se trápili v koncovce. I přes drtivý nápor například nevyužili dlouhou dvojnásobnou přesilovku. Naopak Vítkovice dvakrát udeřily v prostřední části po trefách Černého a Němce a vedly 2:0.

Až ve 39. minutě šťastně snížil na 1:2 Honejsek a ve 43. minutě vyrovnal po sólu kapitán Žižka. Jenže dvě minuty před koncem zápasu pláchl Stránský, který z levého kruhu propálil Kašíka k jeho pravé tyči.

„Pokazili jsme si to za stavu 2:2, kdy jsme měli dvě přesilovky, ale sehráli jsme je špatně. Trápí nás proměňování šancí, bylo jich hodně, ale nepadá nám to tam. Byla tam dvakrát situace do prázdné brány. Nemohu klukům upřít snahu, ale teď ještě se to dá hrát bez křeče. Těžké zápasy na psychiku teprve přijdou, rvali to tam, jenže byl tam gólman nebo nešikovnost nám v tom zabránily,“ litoval Hamrlík.

PSG BERANI ZLÍN - VÍTKOVICE 2:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 39. Honejsek (Buchta, Okál), 43. Žižka (P. Sedláček) – 24. Černý (Lakatoš), 32. E. Němec (Dej, Šidlík), 59. Š. Stránský. Rozhodčí: Jeřábek, Obadal – Jindra, Zíka.

PSG Berani Zlín: Kašík (Huf) – Nosek (A), Žižka (C), Gazda, Freibergs, Buchta, Řezníček, Ferenc – Okál, Palmberg, Honejsek – Šlahař, Herman, Kubiš (A) – Szturc, P. Sedláček, Köhler – J. Ondráček, Popelka, Fryšara.

HC Vítkovice Ridera: Mi. Svoboda (Dolejš) – Gregorc, Trška, Šidlík, D. Krenželok, Výtisk (C), Kvasnička, Černý – Roberts Bukarts, Š. Stránský (A), Lakatoš – Kurovský, Vopelka, Schleiss – Dej (A), E. Němec, Mallet – Baláž, Werbik, Guman.