Kvůli zdravotní indispozici brankářského dua Libor Kašík, Daniel Huf rázem pouze necestoval na utkání, nýbrž ho čekala premiéra v probíhajícím ročníku nejvyšší soutěže. „Když jsem ráno došel do kabiny na rozbruslení, tak mi trenéři oznámili, že pojedu na zápas,“ přiblížil talentovaný gólman zlínských Beranů Michal Kořének.

Pro 21letého borce se jednalo o teprve šesté utkání Tipsport extraligy. Paradoxně na ledě, kde v uplynulém ročníku odchytal svůj premiérový duel od úvodní minuty. „Že bych nad utkáním nějak přemýšlel? To vůbec ne. Naopak jsem byl hodně rád, že jsem dostal šanci, a bylo jedno, proti komu to bylo. Hradec je však pochopitelně velmi kvalitní mužstvo,“ uznal Kořének v pozápasovém rozhovoru pro Českou televizi sílu druhého týmu nejvyšší soutěže.

Bodová série Beranů skončila. Proti Hradci vyslali pouze 7 střel

Start do nedělního střetnutí to nebyl vůbec ideální, inkasoval už po necelých dvou a půl minutách hry, kdy střelu Orsavy pravděpodobně tečoval jeden z hostujících obránců. Ve druhé polovině třetiny navíc udeřil někdejší reprezentant Smoleňák. „Je pravda, že jsem se ani chvíli nenudil. Nastoupili na nás, své šance bohužel využili,“ smutnil borec, který v letošní sezoně pravidelně chytá za Hodonín (II. liga). Dvakrát také zasáhl do Chance ligy v barvách Havířova.

Výkon mladého gólmana rostl zákrok od zákroku, postupně nabíral potřebnou jistotu. I díky němu Berani po dvou třetinách drželi šanci na bodový zisk. „I za stavu 0:2 jsem se snažil nastavit hlavu, že je to pro nás stále hratelné,“ věřil v přínos důležitých bodů.

Hosté se během celého zápasu trápili se střelbou, na gólmana domácích Filipa Novotného za 60 minut hry vyslali pouhých osm střel. Ve druhém a třetím dějství vždy po jednom pokusu. „Během třetiny jsme už po sobě řvali, že se netlačíme do branky. Vyplývá to ze hry, Hradec nás přehrává. Šance na zakončení nejsou. Zatím se nám nedaří,“ pronesl po druhé třetině kapitán mužstva Pavel Kubiš, který při absenci Tomáše Žižky nastoupil v obraně po boku Jakuba Ference.

Pančocha si se sestrou volá dvakrát týdně, po olympiádě s ní jede do Švýcarska

Třetí část ševce neoživila, Michal Kořének naopak musel čelit třem přesilovkám domácích a dalším šestnácti střelám. „Bohužel jsme pak dostali na 0:3, to nás pohřbilo,“ uzavřel Kořének, který se proti hradeckému Mountfieldu blýskl 35 úspěšnými zákroky.

Hokejisté Zlína další extraligové utkání odehrají ve středu, kdy se představí na Zimním stadionu Luďka Čajky proti Liberci.

Nejbližšímu soupeři Beranů po nedělní výhře nad Mladou Boleslaví 4:3 po prodloužení náleží sedmá pozice Tipsport extraligy. Ševcům 11 kol před koncem na předposlední Kladno chybí 12 bodů.