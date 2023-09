Brutální start zažil brankář Beranů Michal Kořének. Z první střely inkasoval, po třech minutách klidně mohl tahat další dva puky ze sítě. 23letého gólmana však zachránila tyč, pak ukázal svůj um. Rychle se oklepal, proti Porubě nakonec i stihl ukázat, proč mu trenéři dali přednost před Danielem Hufem.

Za Berany naskočil už v sezoně 2020/2021, v extralize odchytal pět zápasů. Za první tým ševců měl před Porubou devět startů.

Letošní sezona by pro Michala Kořénka měla být zlomová, což ukázala i důvěra zlínských trenérů. „Příprava se mi podařila, nasazení mě přesto překvapilo. Za šanci jsem byl rád, vážím si toho,“ zdůrazňuje Kořének.

Prošel si však dost hořkým startem, úvodní střela hostů mu proplula mezi betony. Po pouhých 57 vteřinách hry tak ševci stahovali manko 0:1. „Může se to stát, takový je sport, hokej. Co nejrychleji jsem se to snažil hodit za hlavu, chytat dál, abych klukům co nejvíce pomohl,“ nechtěl myslet na nevydařený začátek.

Mladý brankář se zkušenostmi z Valašského Meziříčí, Hodonína, Havířova nebo Vyškova proti Ostravanům inkasoval další dvě branky – jednou v početní převaze hostů, podruhé za stavu 3:2, kdy domácí darovali soupeři gól. „Vše se dá chytit, vše se dá pustit. Bohužel to tam teď spadlo, příště může o něco méně,“ uvědomuje si Kořének. „Branky si ale nevyčítám. Je pravda, že to bylo to z předbrankového prostoru, Je pak loterie, jak se to odrazí, jak to gólman vybruslí. Snažil jsem se o to co nejvíce, kluci z Poruby to však udělali dobře,“ smekl před forvardy protivníka.

Zlínští hokejisté nakonec odešli ze zápasu poraženi, v úvodním kole nové sezony Chance ligy získali pouze bod. „Je to zklamání. Zápas co nejdříve musíme hodit za hlavu a nachystat se na reparát,“ velí odchovanec Beranů.

První duel sezony ševcům nevyšel podle představ. Čelili však silné Porubě, která by opět měla patřit ke spolufavoritům této ligy. „První zápas sezonu nedělá. Soutěž však znovu bude vyrovnaná. My v ní máme jasný cíl, který chceme splnit!“ poukazuje na nejvyšší mety.

Proti Porubě nemusel řešit jen jen hostující mančaft, ale také podmínkám. Venkovní teplota se pohybovala přes 20 stupňů, což se projevilo také v Trinity bank aréně Luďka Čajky. „Bylo extrémní vedro, vážné strašné, do toho mlha. Občas jsem neviděl na druhý konec brány. Rozhodčí se to snažili korigovat, aby vše co nejdříve bylo v pořádku. Na to se ale nemůžeme vymlouvat,“ odmítá, že by to mělo vliv na výsledek.

Trenérský štáb ševců už dopředu avizoval, že minimálně na začátku sezony chce jak Michalu Kořénkovi, tak loňské opoře Danielu Hufovi dopřát rovnoměrný počet zápasů. „Je otázka na trenéry, jak to bude dál,“ dodává strážce svatyně proti Porubě.