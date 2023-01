Domácí měli ke třem bodům nakročeno, dvakrát vedli o gól. Soupeř vždy srovnal.

Rozhodlo se v 62. minutě, kdy Procházka prostřelil Honzíka. Ten při závěrečné brance neměl dvakrát čisté svědomí. „Přejel jsem to,“ přiznává muž v masce. „Soustředil jsem se, abych nedostal gól na první tyč, otevřel jsem půlku brány. Jde to asi na můj vrub. Škoda,“ posteskl si po neúspěšném debutu mezi zlínskými tyčemi.

Odchovanec karlovarského hokeje přišel do Zlína na konci prosince, v rámci měsíčního hostování. Do Nitry na stejnou dobu putoval Libor Kašík. „Dozvěděl jsem se, že v Nitře se chystá trejd, chtěli oživit sestavu. Bylo na mně, zda zůstanu a budu sedět na tribuně, nebo dostanu šanci jinde. Využil jsem této nabídky,“ přiblížil zkušený brankář.

Zvláště při účasti Kašíka by během ledna příliš šancí nedostal. „V klubu máme hodně cizinců. Na Slovensku jich může hrát sedm a nás je deset. Vždy to odnese jeden gólman,“ popsal tamní situaci. „Mám tam platnou smlouvu, řekli mi, že je to na měsíc, měl bych se vrátit. Vše se ale může změnit. Uvidíme, co bude,“ nechává otevřenou svoji budoucnost.

Honzíkovi letošní sezona nevychází dle představ. Nitra před jeho odchodem byla na posledním místě nejvyšší slovenské soutěže, také jeho osobní čísla mohla být lepší. „Představoval bych si to úplně jinak. Loňská sezona byla výborná, hráli jsme finále. Letos to drhlo od samého začátku, jsme na padáka. Ani tamní modla pan Stavjaňa (Antonín Stavjaňa) s tím nedokázal nic udělat,“ zmiňuje změnu trenérů zkraje uplynulého měsíce.

Teď věří, že by z dočasné brankářské situace mohl profitovat. „Snad mi to pomůže. První ligu znám, mám v ní něco odchytáno. Mužstvo má na to, aby se zvedlo. Musí se to prolomit. Zlín nepatří na desáté místo!“

Kabina Beranů nebyla pro Davida Honzíka úplnou neznámou. Mihl se v ní v sezoně 2014/2015. „Je to už osm let,“ vybavil si týdenní zkoušku. „Byl to můj první rok mezi chlapy. Zlínu se zranil brankář, hledali někoho do dvojice,“ ohlíží se za tehdejší epizodou.

Smlouvu si nevybojoval. Neměl ani příležitost. „Přijel jsem do Zlína, hrál se zápas s Litvínovem. Šanci pak dostal Hromada (Petr Hromada), zápas se mu povedl, chytal výborně. Měl tu pak ještě pár utkání. Řekli mi, že se můžu vrátit do svého klubu,“ uzavřel brankář hokejových Beranů David Honzík.