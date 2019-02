Zlín – Peníze prý nehrály roli. Hokejový brankář Jakub Sedláček, který výrazně pomohl Zlínu k zisku stříbrných medailí, při vyjednávání o novém kontraktu využil svého momentálně vysokého kurzu a renomé v české extralize i zahraničí. Po výtečném play off měl pro sebe výhodnou vyjednávací pozici. A Zlín zdlouhavá jednání ukončil.

Jakub Sedláček v době kdy hájil barvy Zlína. | Foto: Deník/Jan Karásek

„Nedohodli jsme se, to je život. Nedá se říct, že by mě to nějak mrzelo. Mám taky jiné možnosti," mávl rukou brankář Sedláček, který měl údajně společně s Petrem Čajánkem nabídku z ruského Avangardu Omsk.

Do KHL však podle informací Deníku již Sedláčkovy kroky nepovedou, nabídky má prý ze severských zemí Finska a Švédska. „Nějaké nabídky ze zahraničí jsou rozjednané, ale konkrétní nebudu. Uvidíme, jak to dopadne," nechtěl Sedláček ani naznačit, kam povedou jeho další kroky.

Vedení klubu PSG Zlín v čele s Patrikem Kamasem rokovalo především s jeho agentem Romanem Čechmánkem. Obě strany se prý neshodly na délce kontraktu. „Na tom to ztroskotalo. Naše strana chtěla na rok, ale zlínská na dva nebo na tři roky. Výši smlouvy bychom byli ochotni i akceptovat," tvrdil Sedláček.

O smlouvě se radil především se svým manažerem Čechmánkem. „S ním to řeším pořád. A také s rodinou. I kluci mě podporují. Známe se dlouho," pochvaloval si.

Ačkoliv je již jasné, že v příští sezoně žlutomodrý dres neoblékne, i ve středu s týmem nadále trénoval. „S kluky mám pohodový vztah. Něco jsem klubu odvedl, tak nemám důvod se schovávat. Ještě dnes se ale situace s tréninkem asi vyřeší. Každopádně bych tu chtěl být, rozhodně je lepší trénovat s týmem než ve dvou třech lidech," přeje si nyní již bývalý gólman.

Zároveň ale tuší, že může z vedení přijít zamítavé ne a bude se muset rozloučit. „Samozřejmě je to možnost. Je to na klubu," vzkázal Jakub Sedláček.

Sedláček se chtěl posunout dál, shodují se odborníci

„Po tak úspěšné sezoně ve Zlíně zkusit zahraniční angažmá není pro Kubu od věci, navíc se vědělo o zájmu o něj, proto mě jeho rozhodnutí odejít nepřekvapilo, udělal dobře. Smutní nemusí být ani ve Zlíně, kde zaslouženě po boku zkušeného Horčičky dostane šanci Kašík, který svou výkonnost v minulých sezonách potvrzoval v Olomouci. Ideální soutěž pro Kubu by bylo Finsko nebo Švédsko, kde se hraje na podobné mentální úrovni jako u nás. Pokud tam získá ostruhy, má před sebou velkou kariéru. Musí ale na sobě ještě více makat, jen jeho perspektiva a talent nestačí." Vladislav Hamrla – prezident českého sledgehokeje, v minulosti ředitel marketingové agentury ČSLH pro Hockey a majitel agentury H production

„Dva roky ve Zlíně již nepůsobím a nemám možnost Kubu pravidelně vídávat, ale za ten čas určitě vyzrál a v minulé sezoně chytal velice dobře. Jestli ukončením angažmá ve Zlíně udělal dobře, musí vědět hlavně on sám. Branka je všude jen jedna. (Úsměv.)

Každopádně Kuba je velmi pohyblivý gólman, kterému by seděla spíše techničtější soutěž, třeba Rusko, kde útočníci hned nestřílí od modré, ale kombinují. Přeji mu hodně štěstí." Zdeněk Venera, bývalý trenér Sedláčka, nyní kouč Pardubic

„Chtěl se asi posunout dál, proto zvolil odchod. Ale čekal jsem, že zůstane v extralize a půjde do pražské Sparty. Ačkoliv je Kuba stále mladý, už je vyzrálý a vychytaný. Už patří mezi zkušenější. Ve Zlíně měl ale ideální příležitost po úspěšném play off se posunout dál. Vždyť se s ním počítalo jako s jedničkou. Luboš Horčička sice chytá výborně, ale už má 34 let a povahově není typ, který by vytláčel ambiciózního Sedláčka z branky. Možná to ztroskotalo i na financích, ale slyšel jsem, že dostal solidní nabídku. Také rozhodlo i to, že klub chtěl po něm podepsat delší kontrakt. Z pohledu zlínského klubu si myslím, že mohl zůstat." Horst Valášek, bývalý brankář a kouč mistrů extraligy se Vsetínem

„Každý je strůjcem svého štěstí. Kuba dostal nabídku a záleželo na něm. Bylo to jeho svobodné rozhodnutí a my se s tím musíme vyrovnat a připravit se na sezonu bez něj. Sedlo své kvality má, nyní bude záležet na jeho agentovi, co mu bude schopný sehnat." Juraj Jurík, asistent zlínského trenéra