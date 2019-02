Zlín – Forma jako hrom nezůstala bez odezvy! Brankář zlínských hokejistů Libor Kašík byl poprvé v kariéře povolán do českého národního týmu. S výběrem trenéra Vladimíra Vůjtka se zúčastní her v Třinci a Ostravě. V mužstvu se potká také s odchovancem PSG Petrem Zámorským, náhradníkem je pak útočník Petr Holík.

Libor Kašík | Foto: DENÍK/Jan Karásek

Třiadvacetiletý gólman je jedním ze tří nováčků v české reprezentaci. Zkušenost má zatím pouze s přípravným kempem v Praze v roce 2014.

„Je to super pocit být v nominaci národního týmu. Ale vím, že nás čekají jen dva zápasy a pozvaní jsou i Furch se Salákem, takže asi pojedu jen trénovat," tušil včera Kašík, jenž se se Zlínem připravuje v Praze na dnešní bitvu v Mladé Boleslavi.

Domněnku ostatně potvrdil i kouč Vůjtek. „Je to mladý brankář, který bude plnit na trénincích roli třetího brankáře, jak to bývá na mistrovství světa. Počítáme, že se o zápasy podělí gólmani Salák a Furch," uvedl 68letý kouč. „Ale i to je bomba, zpestřím si týden s nejlepšími hráči a rozkoukám se a získám zkušenosti," reagoval Kašík, který v aktuální sezoně prokazuje dlouhodobě výtečnou formu.

I proto zlínský trenér Rostislav Vlach nominaci své opory tak považuje za velký úspěch. „Za své výkony si to zaslouží. A i když to vypadá, že nebude chytat, přesto získá cennou zkušenost s prostředím v národním týmu," podotkl 53letý stratég.

Kašík celé včerejší dopoledne přijímal gratulace spoluhráčů. „Dozvěděl jsem se to po dnešním ranním rozbruslení, kluci mi hned začali gratulovat, když s tím přišli za mnou," usmíval se zlínský gólman, který se v národním týmu potká i se svým kamarádem Petrem Zámorským. „Napíšeme si. Je určitě taky nadšený, že jede. Pro každého je čest reprezentovat," ví Kašík, jemuž se ozvalo i pár kamarádů o lístky. „Ale ani nevím, jak to funguje. Nejdřív ale budu stejně shánět pro rodinu, až pak pro známé," vzkázal zlínský brankář, který i přes čtyři inkasované branky ve středu na ledě pražské Sparty zůstal na čele brankářských extraligových statistik v procentuální úspěšnosti (92,81%).

Navzdory druhé porážce v řadě si Kašík i bodu z ledu Sparty cení. „Už jen kvůli jejich osmizápasové sérii výher v řadě. Byl to ubojovaný bod. V naší situaci bereme každý bod. Se silnými soupeři je skvělý. Výhry musíme sbírat v uvozovkách s těmi slabšími," myslí si Kašík.

Ten si trochu vyčítal dva inkasované góly v nájezdech z hole Formana a Netíka. „Určitě se to dalo chytat. Ale při prvním jsem ztratil rovnováhu a zavrávoral. Nebyly to nechytatelné střely, ale i tak to zakončili skvěle," ocenil Kašík, který včerejší den po tréninku využil k odpočinku po ulicích hlavního města.

„V Praze je hezky, byli jsme se projít. Myslím, že je to lepší a na pohodu než cestovat," poznamenal k třídennímu odloučení od domova.

Už dnes se od 17.30 hodin opět postaví do branky proti Mladé Boleslavi, která je jedním z pozitivních překvapení extraligové sezony. „Pro mě bylo překvapení, když hráli dole. Mají kvalitní tým, bylo jen otázkou času, kdy se zvednou," reagoval Kašík, který už má na příští týden jasný program.

Ve čtvrtek 11. února česká reprezentace přivítá v Třinci Rusko a v sobotu 13. února stejný souboj proběhne podruhé s rozdílem, že zápas uvidí diváci v Ostravě.