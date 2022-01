Mezi několika stovkami diváků se objevili také blízcí Samuela Kowalczyka, rodinných příslušníků nevyjímaje. „Přišla se na mě podívat rodina, kamarádi, ale i spoluhráči. Většina lidí mi říkala, že to bylo dobrý,“ pousmál se 15letý brankář, jenž si proti Slovensku připsal patnáct zásahů. Úspěšnost zákroků tak činila 88,2%.

Jen o něco horší čísla měl Kowalczyk při svém debutu, kdy na začátku listopadu debutoval v reprezentačním dresu. Proti U17 Salzburgu však v mnohem vyrovnanějším duelu nezabránil těsné porážce 3:4. „Letělo na mnohem více stře. Bylo to náročné, Salzburg má svoji kvalitu,“ vyzdvihl rakouský celek.

Samuel Kowalczyk se do reprezentačního výběru do 16 let dostal díky výkonům na klubové úrovni, na které se pravidelně střídá s brankářským kolegou Tomáš Málkem. Ještě v uplynulém ročníku přitom do dorostu nezasáhl. „Hrají tu spolu dvě kategorie, bylo to tak těžké. Navíc máme mnohem náročnější tréninky,“ vypichuje hlavní rozdíly oproti působení v dřívější kategorii.

Ve druhé polovině listopadu se brankář zlínského dorostu zapsal i do kanadského bodování – na ledě konkurenčního Vsetína se zkraje druhé třetiny přímo podílel na vyrovnávací trefě svého mužstva, když rozjel gólovou akci útočníka Lukáše Heše. „Byla to spíše náhoda. Pouze jsem rozehrál puk zpoza branky, spoluhráč pak projel celé hřiště a dal gól,“ připisuje lví podíl svému parťákovi z kabiny.

Nejen nadějného gólmana v posledních dvou letech zastihla zvláštní doba. Vinou koronavirové situace se dostavily časté restrikce, pro hokejový svět pak i přerušení a konec ligových soutěží. Vždyť v uplynulé hokejové sezoně odchytal pouze jeden a půl soutěžního zápasu. „Hodně mě to ovlivnilo,“ připouští s odstupem času. „Snažil jsem se však na sobě individuálně pracovat, abych byl připravený na tréninky a zápasy v dalších sezonách,“ nezahálel Kowalczyk.

Jak už bylo zmíněno výše, Samuel Kowalczyk v letošní sezoně premiérově nakoukl do dorostenecké kategorie. Před dalším posunem ho tak ještě čeká dlouhá cesta. Rád bych však jednou navázal na své předchůdce v brankovišti, kteří to z mládeže Beranů dotáhli až do prvního týmu zdejšího klubu. „V budoucnu bych si někdy chtěl zachytat za „A“. Je však přede mnou ještě spousta práce,“ uvědomuje si dobře mladý brankář zlínského dorostu Samuel Kowalczyk.