/NÁZOR EXPERTA/ V neděli večer si bývalý hokejový brankář Jiří Králík zavzpomínal, jak se spoluhráči v roce 1985 získal s národním týmem světový titul v domácím prostředí. Po závěrečném hvizdu měl jako správný fanoušek obrovskou radost, že se po dlouhých 39 letech současnému výběru podařil stejný kousek zopakovat.

Legendární zlínský hokejový brankář Jiří Králík. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Ještě hodinu po skončení jsem si v televizi užíval tu euforii a nadšení. Na nové šampiony jsem si připil dvěma deci červeného vína,“ popsal svůj nedělní večer 72letý světový šampion ze Zlína.

Zatímco současná generace zisk titulů slaví i několik dní, v jeho dobách se žádná setkání na Staroměstském náměstí v Praze nekonala. „Za nás to bylo mnohem střídmější. Hned po utkání jsme se přesunuli do Průhonic, kde jsme bydleli, a tam proběhla oslava s našimi rodinnými příslušníky. S odstupem času nám ještě poděkoval tehdejší předseda vlády Štrougal,“ popsal průběh oslav v roce 1985 Králík.

Stejně poklidné bylo samotné vyhlašování mistrů na ledě. „Každý si užil jen svou chvilku slávy, představil se trofejí, pak následovalo společné foto. Žádné velké děkovačky s fanoušky se nekonaly,“ popsal nejlepší gólman šampionátu 1985.

„Co jsem klukům ale nezáviděl, bylo to ohromné množství konfet, které se s předáním trofeje snesly na led. Pak pořádně nemohli bruslit, což bylo zvláštní, ale pro marketéry efektní,“ pokrčil rameny.

Paradoxně větší obavy na cestě k trofeji měl Králík v semifinále než v samotné finálové bitvě se Švýcary. „S nimi jsme byli jasně lepší a bylo otázkou, kdy dáme gól. Se Švédy jsme měli hodně štěstí, rozhodčí ovlivnili duel v náš prospěch. Čím? Když nám nejprve odrazem brusle pomohli k třetí brance a za stavu 3:2 přehlédli Ruttův faul, jenž by znamenal vyloučení pět minut a do konce utkání. Kdo ví, co by se pak dělo,“ podotkl.

První větší naději na zisk titulu do českých rukou po dlouhých 14 letech začal cítit poté, co dorazily hvězdné posily z NHL. „Když se na to podíváme, i zde jsme měli štěstí, když jediná branka v NHL rozhodla, že nás mohly posílit hvězdy Pastrňák se Zachou. Každopádně mě zaujalo, kolik hráčů z našich evropských soutěží jsme ve výběru měli,“ doplnil.

Základem každého úspěchu nejen českého národního týmu je právě výkon gólmanů – v našem případě Lukáše Dostála. „Byl vynikající, prostě opora. Ale ani u něj si neodpustím malou poznámku,“ pousmál se Králík. Narážel na jeho pokusy o vstřelení branky přes celé hřiště v závěru posledních dvou duelů šampionátu. „Když se o gól pokusil v rozhodnutém semifinálovém duelu proti Švédsku, tak to bylo sympatické, zde si jeho odvahy cením. Horší to bylo v samém finále, kdy měl kliku, že po trefení protihráče nás z následného tlaku Švýcaři nepotrestali vyrovnáním. Tento zkrat by si asi po zbytek sportovní kariéry vyčítal. To přehnal, byla to klukovina, která naštěstí neměla následky,“ míní bývalý reprezentant.

A na co by si v současném trendu chytání ani světový šampion nezvykl? „Na větší, bezpečnější výstroj, která zabere výrazně více brány, bych si asi zvykl rychle. Také by mě chytání výrazně méně bolelo, protože my jsme se snažili všechny kotouče chytat hlavně rukavicí a vyrážečkou. Problém by mi ale dělala hra holí, přesněji její uchopení, které je zcela jiné, než bylo za nás. Já osobně totiž při předzápasovém bagu běžně s kluky hrál. Současné uchopení brankářky při odehrání puku je ale zcela jiné, než jak drží hůl hráči v poli,“ dodal na upřesněnou Jiří Králík, jenž věří, že v nejbližší budoucnosti nezůstane jen u tohoto titulu a čekání na další nebude trvat dalších téměř patnáct let.