Brankáři zůstanou ve Zlíně

Zlín - Po nedělní prohře na ledě Slavie je letošní sezona pro hokejisty RI Okna Zlín definitivně ztracena. Na play off mohou zapomenout, po skončení základní části bude tým čekat už jen skupina o 11. až 14. pozici. V novém extraligovém ročníku by se moravský klub opět rád zařadil mezi účastníky vyřazovací části. Proto už v předstihu začal budovat kádr, který by měl mít větší konkurenceschopnost.

Obránce Martin Hamrlík (vpravo) | Foto: DENÍK/Petr Holubář

Jako první si klub vytyčil za cíl udržení současné brankářské dvojice Igor Murín - Radovan Biegl. A oba velmi zkušení gólmani by opravdu měli ve Zlíně zůstat. „Nechci předbíhat, protože jsme se ještě definitivně nedohodli. Ale nejpravděpodobnější variantou pro příští sezonu jsou Murín s Bieglem,“ potvrdil generální manažer RI Okna Miroslav Michalovský. Klub vyjednává i s dalšími hráči, kterým končí smlouvy. Opci uplatní na elitního extraligového kanonýra Jaroslava Balaštíka a pravděpodobně i na beka Lubomíra Vosátka. Před dohodou je Zlín s obráncem Martinem Hamrlíkem. „Měli bychom zájem také o Tomáše Kloučka, ale ten nám naznačil, že se kvůli kanadské manželce po sezoně vrací do zámoří,“ poznamenal Michalovský. Kontrakty vyprší i útočníkům Petru Leškovi a Ivanu Rachůnkovi. Zůstanou v mateřském klubu? „Rachůnkův agent už má od nás návrh smlouvy, v nejbližší době se máme setkat i s Leškovým zástupcem,“ prozradil generální manažer. Tým chce oživit staronovými tvářemi. Pro novou sezonu by rád angažoval hokejisty se zlínskými kořeny. „Máme už tyto hráče vytipovány. Chceme získat alespoň dvě výrazné osobnosti, které zvýší herní kvalitu,“ prohlásil Miroslav Michalovský. Po prohře na ledě Slavie měli Zlínští včera volno, opět se sejdou dnes odpoledne a začnou přípravu na páteční domácí dohrávku 45. kola s Třincem.

Autor: Petr Říha