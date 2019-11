Brankářská tajenka Beranů. Kdo bude chytat proti Brnu?

Kdo nastoupí v brance? Tahle hádanka rezonuje před dnešní bitvou hokejistů PSG Berani Zlín proti Kometě Brno. Bude to nakonec Marek Čiliak? Ten přitom na vlastní žádost nechtěl nastoupit do prvního vzájemného souboje v Brně, odkud do Baťova města přišel jako záskok za zraněného Libora Kašíka.

Marek Čiliak | Foto: pro Deník/Jiří Hejtmánek