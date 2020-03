Obsazení zlínského brankoviště zůstává nezměněno. Zatímco jasnou gólmanskou jedničkou dál zůstává Libor Kašík, hokejový klub PSG Berani Zlín v minulých dnech uplatnil opci i na duo jeho náhradníků. Daniel Huf a Michal Kořének mají nyní v Baťově městě kontrakt do 30. dubna 2021.

Gólman Zlína Libor Kašík v akci | Foto: Deník / Martin Břenek

„U obou jsme uplatnili opci a jsou v extraligovém kádru jako perspektivní mladí gólmani. Dan nakoukl během letošní sezony velmi směle do extraligy a je velkým příslibem do dalších let. Michal nastupoval ještě za juniory, známe ho dobře z přípravy, má na za sebou již pár zápasů za seniory ve druhé lize,“ připomněl hlavní trenér a sportovní manažer PSG Berani Zlín Robert Svoboda.