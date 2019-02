Na úvod semifinále play-off para ligy hrané na dvě vítězství díky lépe zvládnuté závěrečné části zvítězili na ledě pražské Sparty.

„Z vítězného vstupu máme velkou radost, jsme blízko finále,“ cítí autor dvou branek Zdeněk Hábl.

Lví podíl na úspěchu mají právě bratři Háblové, kteří zajistili úvodní tři ze čtyř gólů Lappu.

„Začátek byl špatný, kdybychom prohrávali, nemohli bychom se divit. Nevím, čím to bylo, ale nešlo to. Pak se nám povedlo přebrat iniciativu a zlomili jsme duel,“ označil za klíčový svůj gól těsně před druhým odchodem do kabin.

„Byla to ale super práce bráchy, který mi poslal přesnou žabku na hokejku,“ nešetřil chválou zlínský obránce.

Po kontaktní trefě Sparty to byl opět bývalý kapitán, který definitivně zlomil odpor soupeře.

„Výhra je cenná, ale musíme ji doma potvrdit. Jak se říká, poslední krok je nejtěžší,“ pousmál se Zdeněk Hábl.

Trenér Pražanů Jakub Novotný neskrýval zklamání: „Nemysleli jsme si, že by nás Zlín nějak přehrál, což se v první třetině ukázalo. Bohužel jsme neproměnili svoje šance a na to jsme dojeli. Od druhé třetiny jsme trochu polevili a dostali soupeře na koně. Ke konci už nám došly síly a upustili ze své hry.“

Odveta se hraje v sobotu od 14.30 ve zlínské PSG Aréně, případný třetí duel na stejném místě o den později (10:05).

SPARTA PRAHA – LAPP ZLÍN 2:4 (0:0, 0:1, 2:3)

Branky a nahrávky: 36. Raul, 45. Zapletal (Krupička) – 30. Hábl Z. (Hábl D.), 33. Hábl D. (Joppa), 39. Hábl Z., 42. Joppa (Ligda). Zlín: Molek (Matoušek) – Julina, Hábl Z., Mach, Ligda, Hábl D., Joppa, Turic, Rauš, Korman, Ferenčík, Šafařík.



VÝSLEDEK druhého semifinále play-off: Pardubice – Studénka 2:3. Stav série 0:1.