Region – Výjimečná série hokejistů Brumova je u konce. Ve 23. kole již na 14. výhru v řadě na ledě Blanska nedosáhli, když nezachytili úvod zápasu. Přesto svěřenci trenéra Pažítky mají stále dvoubodový náskok na čele tabulky Krajské ligy mužů. Nedařilo se ani Kroměříži, která na svém ledě nestačila v derby na Uherský Brod.

Hokejsité Blanska porazili lídra krajské ligy, Brumov-Bylnici. Hostům tak přerušili třináctizápasovou sérii výher. | Foto: DENÍK/Hynek Skoták

BLANSKO – BRUMOV 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Brumov se vydal prodloužit sérii neporazitelnosti pouze s jedenácti hráči.

„Těsně před odjezdem se nám jich pět omluvilo. Desátý Antonovič se k nám z pracovních důvodů přidal až na začátku třetí třetiny. I já sám jsem si přivezl a i trenér Pažítka byl připraven, že nastoupíme, abychom zápas mohli důstojně dohrát," vysvětluje prezident klubu a vedoucí mužstva Jaroslav Vaněk.

I proto Brumov po druhé třetině prohrával 0:3. „Utkání se nevyvíjelo špatně, herně to bylo dobré, ale výsledek byl jiný, než jsme si představovali," litoval Vaněk, jehož tým se ale nevzdal a během dvou minut třetí části dvěma trefami snížil.

„Pak jsme celou třetí třetinu odehráli v pásmu soupeře. Po jediné akci jsme inkasovali čtvrtý gól. Odklonilo se od nás štěstí," mrzelo Jaroslava Vaňka.

Přesto Brumov stále střeží dvoubodový náskok na čele soutěže a je ve zbývajících dvou zápasech základní části připraven udržet. „Uděláme pro to všechno, abychom pohár pro vítěze základní části získali," slibuje Vaněk.

Velkým otazníkem a zároveň vykřičníkem pro důvěryhodnost soutěže však je, že stále není znám systém play off. „Do 31. ledna to mělo být jasné. Kluby ze Zlínského kraje podaly návrh, jak by se sezona měla dohrát, ale dodnes nám nic nepřišlo," krčí rameny Vaněk.

Brumov: Stojar (Mlčoch) – Peterka, Šudoma, Bednařík, Malota – Bajtala, Němčický, Záhorovský – Machala, Plachtovič, J. Vaněk (41. Antonovič).

HK KROMĚŘÍŽ – UHERSKÝ BROD 4:7 (0:2, 2:4, 2:1)

Nepřehledná situace s herním systémem se výrazně týká i hokejistů Kroměříže. Ti jsou po víkendové porážce v krajském derby s Uherským Brodem momentálně pátí. „Je to hodně nepříjemné. Celá soutěž je totiž vyrovnaná. Výrazněji ztrácí jen Uherské Hradiště," přidal se trenér Kroměříže Zdeněk Bečka.

Jeho svěřenci nezachytili úvod střetnutí a po první třetině prohrávali 0:2. Hosté si svůj náskok pohodlně kontrolovali, a když po druhé třetině svítil na světelném ukazateli stav 2:6, bylo prakticky rozhodnuto a Hanáci ve třetí části dvěma trefami výsledek zkorigovali. Brod byl lepší, my jsme byli oslabení o čtyři nemocné hráče a zápas podle toho vypadal. Nedostávali jsme se do koncovky, bylo to bez střelby," litoval Bečka.

Ten měl k dispozici pouze kompletní třetí formaci. Proto musel povolat i dva juniory z Přerova.

„Martin Vávra se viděl s kluky vůbec poprvé. Bylo to pro něj těžké. Vaněk si odehrál své v první pětce na centru," poznamenal trenér ke dvěma novým akvizicím v hanáckém dresu, jehož mužstvo již ve čtvrtek čeká třaskavé derby na ledě Brumova. V sobotu je pak čeká šesté Brno. „Jsou to jedni z nejtěžších soupeřů," varuje Zdeněk Bečka.

Branky: Vaněk 2, Rajnoha, Bouda.

Kroměříž: Vagner (Vybíral) – Župka, Vávra, Paksi, Gazda, Drábek, Rajnoha – Sedlář, Vaněk, Zapletal, Merta, Nedbal, Bouda – Stejskal, Šerka, Murín.