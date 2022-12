Lepší je pouze obránce a kapitán Jakub Vaněk.

Jste spokojený se svými čísly?

Jsem rád, že se mi v poslední době daří, ale bodů mohlo být daleko víc. Neproměněných šancí si vybavuji dost. Stále je na čem pracovat.

Jak hodnotíte letošní sezonu?

Sezonu zatím hodnotím pozitivně. Podařilo se nám vyhrát některá utkání, která jsme ani neočekávali. Bohužel se nám podařilo ztratit pár dobře rozehraných zápasů. Hodně nás trápí třetí třetiny. Zatím se v tabulce nacházíme na osmé pozici, která zajišťuje postup do play off, což je pro nás úspěch, ale určitě budeme bojovat o vyšší pozice.

Letos je asi jasným favoritem Technika. Souhlasíte?

Ano, Technika je určitě jasným favoritem. I proto by bylo lepší skončit výš než na osmé pozici. Většina týmů má podobný kádr. Jediné mužstvo, které mě v letošní sezoně překvapuje, je Uherské Hradiště.

Přejděme k vám. Jaké to je být součástí trojice Lysáků v jednom týmu?

Všichni jsme z Brumova, a tudíž jsme začali hrát hokej společně. S Michalem jsme stejný ročník, takže jsme hráli celou dobu spolu. Brácha je o dva roky starší, takže vždy nastupoval za vyšší kategorii a potkali jsme se až v dorostu.

Hrajete ve stejné formaci, nebo vás trenéři rozdělují?

Brácha i Michal jsou obránci, takže nějaké rodinné útočné trio nehrozí. S Tomem jsme spolu hrávali v dorostu, když jsem ještě nastupoval jako bek. Nyní většinou hrajeme na pět obránců, takže se složení pětek dost mění, ale musím říct, že jsem vždycky rád, když jsme s bráchou na ledě spolu.

Jaká doposud byla vaše kariéra?

Narodil jsme se v Brumově. Většinu sezon jsem odehrál právě tady. Jeden rok jsem to zkoušel ve vsetínské juniorce. Rádi s ogarama vzpomínáme na to, jak jsme v přípravce a v žácích dostávali ,,laty‘‘ od ostatních týmů, kteří byli mnohem zkušenější než my. Stadion v Brumově byl totiž vybudován až v roce 2009 a většina z nás tak začala s hokejem docela pozdě, asi v deseti nebo dvanácti letech, což se dost projevovalo na našich výsledcích. V tu dobu jsme se tomu rozhodně nesmáli, ale s odstupem let už na to vzpomínáme s úsměvem. Za svůj největší úspěch považuji to, že jsem se účastnil krajských výběrů a odehrál jsem několik turnajů za Zlínský kraj. Další velký úspěch je to, že jsem i přes mé drobné problémy s ramenem u hokeje vydržel dodnes.

Hokejista Brumova Lukáš Lysák (vpravo) s přítelkyní. Foto: se svolením Lukáše LysákaZdroj: se svolením Lukáše Lysáka

Čím se vlastně živíte?

Pracuji v naší rodinné firmě. Zabýváme se zpracováním dřeva a výrobou palet. Čas na trénink se vždycky najde. I když musím říct, že po celém dnu v práci není vždy úplně chuť jít ještě večer na trénink.

Vyšší soutěž vás neláká?

Dřív bylo mým cílem hrát extraligu, ale abych byl upřímný, dnes už mě tyto vyšší soutěže nelákají. Vyšší liga si vyžaduje mnohem více času a úsilí, ale případným nabídkám se určitě nebráním. (smích)

Kdo je vaším vzorem?

Mým oblíbeným hráčem je samozřejmě David Pastrňák a tým Boston Bruins. Líbí se mi, jak se David baví hokejem a užívá si hru. Když je čas, tak rádi s ogarama zajedeme fandit na vsetínský Lapač.

Dělal jste v mládí i jiné sporty?

Před hokejem jsem žádný jiný sport nedělal. Dnes si rád jdu zaběhat nebo rád vyrazím na kolo.

Těšíte se na Vánoce?

Na svátky se jako každý rok velmi těším. Vánoce slavím s rodinou a Silvestra s kamarády. Na Štědrý den se těším na tradiční přátelský zápas brumovských legend proti mladým odchovancům, při kterém si člověk rozhodně neodpočine. Mezi svátky plánujeme s přítelkyní vyrazit do Prahy na vánoční trhy a na stand up show Štěpána Kozuba.