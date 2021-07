Zkušeného borce netrápí ani předchozí neúspěšná sezona Beranů, kteří se v Tipsport extralize umístili na 13. pozici a na play-off tak museli zapomenout. „Nebral bych to tak, že Zlín loni skončil předposlední. Uplynulá sezona byla podepsaná vším okolo – covidem, přerušením. Byla zvláštní. Nikdo z nás z hráčů, vedení, fanoušků už takovou sezonu nechce zažít, nebylo to příjemné pro nikoho. Házíme ji za hlavu,“ má jasno Němec.

V průběhu kariéry oblékal dresy ruských klubů nebo brněnské Komety. Zvýšené pozornosti se tak neobává. Spíše naopak. „Když to přeženu, tak na tlak jsem byl zvyklý patnáct let. Ať už to bylo v nároďáku nebo Rusku, tak vždy byl největší. Mám to rád. Jsem tady od toho, abych byl klíčovým mužem. Hodně se na to těším,“ nezříká se odpovědnosti.

Zlín je přitom pro Ondřeje Němce osudovým místem. Právě na Zimním stadionu Luďka Čajky si v dresu Vsetína připsal svůj debut v nejvyšší soutěži. „Zápas si vybavuji přesně. Na střídačce jsem seděl vedle Ivo Pešata a v půlce zápasu na mě kývl nebožtík Tabara (Zdislav Tabara – pozn. red.), že se mám rozcvičit, že jdu hrát. Bylo mi 17 let, byl jsem nervózní. Tenkrát mě hodně pomohl Ivo Pešat, který mě uklidnil. Bylo to pro mě první derby, vyprodaný stadion,“ vzpomíná na dvacet let starý zážitek.

Ve Vsetíně nakonec odehrál čtyři sezony v nejvyšší soutěži. Rivalita Valachů s Berany mu však v příchodu do Zlína nezabránila. „Vzhledem k tomu, že tam přes dvacet let bydlím, tak určité narážky od lidí byly, ale beru to tak, že jsem se rozhodl pro tuto variantu a chtěl hrát extraligu. Sparta mě hodně nakopla, chtěl jsem pokračovat na nejvyšší úrovni. Zlín tak byla ideální varianta, díky tomu můžu hodně času trávit s dětmi.“

Mistr světa z roku 2010 od sezony 2016/2017 působil v brněnské Kometě, se kterou dvakrát vyhrál Tipsport extraligu. Po hořkém konci na jihu Moravy přesto duel proti svému bývalému klubu speciálně brát nebude. „Obleču zlínský dres a je jedno, jestli to bude proti Kometě nebo někomu jinému. Jsem tady od toho, abych Zlínu pomohl k co nejlepšímu výsledku,“ hodlá se soustředit na jednoznačný cíl.

Zatímco během pondělí nechyběl u návratu Beranů na led, tak většinu přípravy absolvoval individuálně. „Jednou za 14 dní jsem přijel za týmem, abych si něj zvykl, on na mě, a zároveň abych byl v kolektivu. Příprava se věkem mění. Člověk si musí přiznat, že mu není pětadvacet, musí více dbát o své tělo. Zvládl jsem vše, co jsme s trenérem naplánovali. Věřím, že příprava byla úspěšná,“ věří Ondřej Němec.