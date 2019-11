Nyní je už po reprezentační přestávce, už ve středu od 17.30 hodin čeká hokejisty PSG Berani Zlín další bitva s Kometou Brno a o Jegličově budoucnosti stále není rozhodnuto. Ačkoliv nabídku od Zlína již dostal, na pondělním tréninku chyběl.

„Momentálně nic k tomu nemám. Ale určitě se rozhodne v nejbližších dnech,“ reagoval v pondělí po obědě generální manažer Zlína Martin Hosták.

Spekuluje se, že má blíž k dohodě s konkurenčními kluby, než k setrvání ve Zlíně, kde v pěti zápasech zaujal nejen gólem a třemi asistencemi.

„Nikdo by se nebránil zvýšení konkurence v týmu. Vše je ale svázané s finančními možnostmi a náš klub nepatří mezi nejbohatší v soutěži,“ naznačil už na konci minulého týdne pro Český rozhlas Zlín kouč Robert Svoboda, že se slovinským reprezentantem z ekonomických důvodů příliš nepočítá.

„Posílení u nás nyní není nezbytné, důvěru má současný tým, jak je poskládaný,“ reagoval.

Je patrné, že pro Zlín není Jegličovo setrvání klíčové. I proto, že se do sestavy vracejí dlouhodobí marodi Tomáš Fořt a Zdeněk Okál. „To platí. Měli by být oba v pořádku a připravení naskočit,“ ubezpečil Hosták.

Na ledě začal trénovat také další z marodů Libor Kašík, který nedohrál na konci září utkání s Kladnem, poté co se srazil s Jaromírem Jágrem. Následné vyšetření prokázalo natržený postranní vaz v koleni.

„Kdy se vrátí do zápasového rytmu, nedokážeme odhadnout. Rehabilituje, posiluje, poctivě se připravuje. Koleno potřebuje hodně zpevnit. Neumíme jeho návrat odhadnout, byly by to zbytečné spekulace,“ reagoval šéf zlínského hokeje, jenž v pondělí oslavil 52. narozeniny.

Také se v minulých dnech objevila spekulace, že švédský útočník Rickard Palmberg, se kterým ve Zlíně už nepočítají, si našel nové angažmá ve Finsku. „Nemám k němu žádný komentář,“ odvětil Hosták, který však potvrdil, že s ním byla ukončena spolupráce.

A co Žiga?