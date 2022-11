Po návratu do České republiky začal sezonu u Beranů, kteří mu slíbili střídavé starty v extralize. Těch se dočkal ke konci listopadu, v dresu Českých Budějovic. Do kolotoče v nejvyšší soutěži naskočil přesně po tři čtvrtě roce. „Jsem rád, že znovu můžu hrát extraligu,“ nezastírá Gazda v rozhovoru pro klubový web Motoru.

Zdroj: Youtube

Obnovenou premiéru si odbyl v pátek, na ledě Vítkovic. Jihočeši proti favoritovi padli 3:4, 25letý bek se do statistik zapsal asistencí, když hosté snižovali na 1:2. Na ledě tehdy strávil 22 minut a 46 vteřin.

Dost prostoru si rovněž užil o dva dny později, proti Liberci (4:1) odehrál jen o 20 vteřin méně. Především ale vstřelil důležitou vítěznou branku na 2:1 – na modré čáře provedl chytrou kličku a poté exceloval v tom, v čem je nadmíru výborný, tedy přesnou tvrdou ranou za záda bezmocného brankáře. „Domácí zápas jsme si moc užil, výsledek je pro nás fajn. Tři body jsou super,“ radoval si borec se zkušenostmi z reprezentačního „A“.

Premiérový gól se z části promítne také do jeho peněženky. „Klukům určitě něco přispěju. Něco jsem vypisoval už za první zápas, kdybychom vyhráli. To se ale bohužel nepovedlo,“ vrací se k pátečnímu neúspěšnému duelu ve Vítkovicích.

Daniel Gazda přišel do Českých Budějovic po rozjezdu u ševců, kde mám stále platnou smlouvu. S mateřským klubem se před odchodem nacházel ve druhé polovině druhé nejvyšší soutěže. Jihočeši jsou na tom v extralize ještě hůře, po nedělním kole se jen díky skóre nachází na předposledním místě tabulky. „Extraligu jsem sledoval, věděl jsem, jaký je vývoj. Že bych ale extra sledoval přímo Motor, to nikoliv,“ připouští třetí nejproduktivnější obránce Chance ligy.

Mezi českou smetánkou by měl působit do Vánoc, dle rozpisu ho tak ještě čeká sedm zápasů v nejvyšší soutěži. Ten nejbližší už v úterý proti desátým Karlovým Varům.

Tuší, jak by po svátcích měly vypadat jeho další kroky? „Těžko říct, momentálně je to na měsíc. Kontrakt mám ve Zlíně, víceméně to řeší oni. Záleží, jak se domluví manažeři. Není to v mých rukách,“ uzavírá Daniel Gazda, který ve dvou zápasech v dresu Českých Budějovic nasbíral stejný počet bodů.