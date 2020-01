S nadsázkou řečeno: Zpátky do pracovních montérek!

„Nezasloužili jsme si vyhrát, ani bodovat, protože jsme nepoctiví a nepokorní,“ nebral si po úterní porážce 0:1 s Vítkovicemi servítky asistent zlínského trenéra Martin Hamrlík.

„Je to obrovské zklamání a chyba. Velmi špatný výkon, ode všech,“ nechápal ani útočník Jakub Šlahař po páté porážce na ledě vítkovické Ostravar arény v řadě.

Berani naposledy ve Vítkovicích uspěli v září 2017.

Urputnou bitvu rozhodl jedinou trefou ex-zlínský lotyšský útočník Roberts Bukarts. Stejně jako v minulosti několikrát spasil žlutomodré barvy, to samé se mu povedlo včera v dresu zachraňujících se Vítkovic. Šikovně tečoval Gregorcovo nahození od modré čáry za bezmocného Kašíka.

„Krásně mi to tečoval do protipohybu mezi nohy. Těžko se na to reaguje, když to půl metru před vámi někdo takhle šikovně zasáhne. Nedá se s tím nic moc dělat ani z pohledu obranné činnosti. Je to o šikovnosti hráče. Všichni víme, že Buky ty kvality má,“ ocenil Kašík práci svého bývalého parťáka.

Jenže Zlín po zápase cítil, že v Ostravě nepředvedl své maximum.

„Když nedáme gól, nemůžeme myslet na body. Přitom na ledě ležely, ale my jsme je nezvedli,“ litoval Šlahař.

Především trenér Martin Hamrlík však nešetřil kritikou. Cítil, že Vítkovice jeho tým přehrály především v nasazení a chuti vyhrát.

„Začali jsme trochu hrát až ve třetí třetině za stavu 0:1. Do té doby jsme tady vůbec nebyli. Brankáře Vítkovic jsme ani neohrozili,“ kroutil hlavou Hamrlík, že gólman Svoboda ke své třetí nule v sezoně přišel až příliš lacino.

Pochytal všech 25 střel Zlína, v největších šancích se ocitli Claireaux s Honejskem, kteří mířili jen do tyče, stejně jako na druhé straně Rosandič. Roman zase netrefil odkrytou klec. Vítkovice byly nebezpečnější.

„Tohle jsou už skoro zápasy jako play-off, jen my si furt hrajeme nějaký svůj hokejíček. Je tam málo bojovnosti, nebo vůbec žádná,“ vykládal se svou typickou upřímností Hamrlík, jehož tým po druhé porážce v řadě klesl na deváté místo tabulky.

„Upustili jsme od urputnosti, a když spočítám nějaké srážky za poslední zápasy, bude mi na stačit jedna ruka. Ostatní jdou na krev, jestli my v tomto budeme pokračovat, moc zápasu nevyhrajeme, nikdo nám nic zadarmo nedá,“ věděl někdejší výtečný obránce, jehož tým odehraje další zápas v pátek od osmnácti hodin v Olomouci.

„Tam musíme jet s úplně odlišnou sílou. Pokud k tomu přistoupíme takhle, tak nás přejedou. Musíme se z toho zdrchat a přijet jako jiný mančaft,“ měl jasno Šlahař.

Trochu smířlivější tón použil ke zlínskému výkonu brankář Kašík.

„Možná je těch zápasů hodně, měli jsme povedenou šňůru, ale kluky to stálo hodně sil. Dnes jsme nehráli špatně, ale nedávali jsme góly, ani jsme se nedostávali do šancí. Vítkovice k tomu skvěle přistoupily z obrany a vyšlo jim to,“ dodal zlínský gólman, který pochytal 32 z 33 střel Zlína a jen díky němu držel naděje hostů na bodový zisk.

„Pro gólmany je to skvělé, tím že asi odvádíme skvělou práci. Je to lepší, než když je to 3:3, nebo 4:4. Škoda, že to nebylo naopak, ale to už je i o štěstí. Dnes to Buky krásně zakončil,“ uznal Kašík.

„Podali jsme zodpovědný a bojovný výkon. Od začátku utkání jsme byli lepší a gólový rozdíl mohl být vyšší. Měli jsme situace dva na jednoho, Ondra Roman netrefil prázdnou branku… To k tomu ale patří. Vítězství se nerodilo lehce, jsme ovšem spokojeni i za výsledek 1:0, protože máme tři body,“ oddechl si asistent vítkovického trenéra Ladislav Svozil.

Sestupový thriller pokračuje. Zato ve Zlíně se budou zase převlékat do montérek.

VÍTKOVICE - PSG BERANI ZLÍN 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 41. Roberts Bukarts (Gregorc, Hruška). Rozhodčí: Šír, Kika – Tošenovjan, Rožánek. Diváci: 4 135.

HC Vítkovice Ridera: Mi. Svoboda (Dolejš) – Rosandić, Trška, Štencel, Gregorc, Výtisk (C), R. Černý, L. Kovář – Roberts Bukarts, Hruška, Lakatoš (A) – Indrák, R. Veselý, Schleiss – Dej (A), O. Roman, Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík.

PSG Berani Zlín: Kašík (Huf) – Žižka (C), Nosek (A), Freibergs, Ferenc, M. Novotný, Řezníček, Hamrlík – Herman, Fořt, Fryšara – Okál, Honejsek, Šlahař – Köhler, Claireaux, Dufek – Kubiš (A), P. Sedláček, J. Ondráček.