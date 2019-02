Zlín – Ještě nemají vyhráno, stále zůstávají poslední. Ale nedělní triumf zlínských hokejistů nad Vítkovicemi a především tři zásahy během 39 sekund ukázaly dosud skrytou sílu týmu pod psychickou dekou. Ševci přerušili sérii čtyř porážek v řadě a tří proher na vlastním ledě.

„Věděli jsme, že musíme vyhrát za tři body, což se podařilo. Chtěl bych mužstvu poděkovat za bojovnost a přístup," vzkázal svému týmu asistent trenéra Juraj Jurík.

ROZHOVOR: Jsou to super body, které zatím nic neřeší, ví Čajánek

Ševci předvedli mistrovskou smršť! Fanoušci se nestačili ani radovat, hlasatel oznamovat střelce branek, novináři zapisovat do svých notýsků. Ševci strhli gólovou lavinu, která přitom už málem zamrzala. Do 39 vteřin totiž ševci vtěsnali tři góly. „To není možné," skandovali fanoušci.

„Byla to šťastná minutka. Tam se zápas zlomil," věděl Jurík.

Resumé? V čase 35:10 důrazný Čajánek dotlačil kotouč za Dolejše. Gól musel potvrdit videorozhodčí, jelikož v mele byla posunutá branka. A pak už přišlo i to pěknější z ševcovské dílny.

Časomíra ukrojila 27 vteřin (35:37), když po parádní souhře Vlachovy formace na jeden dotek vymetl šibenici reprezentant Holík.

A 35:49 se Zlín radoval potřetí. Přihrávku na levý kruh dostal Okál, který střelou do horního růžku způsobil další detonaci na Zimním stadionu Luďka Čajky. „Místo abychom se po vyrovnávacím gólu dostali zpět do zápasu, dostaneme tři slepené góly," štvalo kouče Vítkovic Petera Oremuse.

Zatímco ve Vlachovicích-Vrběticích mají s nečekanými výbuchy muničního skladu starosti, na Zimním stadionu Luďka Čajky už málem zapomněli pocit z upřímného návalu euforie. To vše bez Jaroslava Balaštíka, který s vedením klubu vyjednává o své další budoucnosti.

Přitom do té doby to byla vyrovnaná, nepříliš pohledná válka nervů. Už ve 3. minutě šli domácí do vedení, když v úniku mezi betony zakončil Vlach. „Místo aby nám pomohl, paradoxně jsme se od té branky začali bát," věděl Jurík.

A ve 28. minutě Vítkovice vyrovnaly, když rána Húževky skončila za Kašíkovou vzdálenější tyčí. Pak ještě Vítkovice neproměnily minutu a půl dlouhou přesilovku 5:3 a následně přišly tři zlínské výbuchy.

„Už úvod jsme neměli dobrý, po chybě jsme inkasovali. Za posledních pět zápasů jsme nedali víc než dva góly. Odešla nám střelecká potence," dumal Oremus, na jehož adresu skandovali „Oremus ven" vlastní fanoušci.

„Člověk to samozřejmě zaregistruje. Chtěli jsme zápas zvládnout, ale nepovedlo se to," litoval vítkovický trenér.

Ve 42. minutě přišla komplikace, když přesilovku využil Burger, ale ševci si již výhru v posledním zápase před reprezentační pauzou vzít nenechali, naopak Ondráček odpálil pátou „výbušninu".

„Udělali jsme zbytečný faul, po kterém soupeř snížil. Bylo to na vážkách, ale ustáli jsme to," oddechl si Jurík, jehož svěřenci dostali následující dva dny volno.

PSG ZLÍN – VÍTKOVICE 5:2(1:0, 3:1, 1:1)

Branka a nahrávky: 3. Roman Vlach (Marušák, O. Horák), 36. Čajánek, 36. Holík (Roman Vlach, Kotvan), 36. Okál (F. Čech, Leška), 58. Ondráček (Čajánek, Žižka) – 28. Húževka (Szturc, Stehlík), 42. Burger (T. Svoboda, Šenkeřík). Rozhodčí: Hribik, Pešina – Barvíř, Blümel. Vyloučení: 7:5. Využití: 0:1. Diváci: 3882.

PSG Zlín: Kašík – Marušák, O. Horák, Kotvan, Urbanec, Žižka, Valenta – Okál, Leška, Köhler – Holík, Roman Vlach, Říčka – Ondráček, Čajánek, O. Veselý – F. Čech. Trenéři: Rostislav Vlach, Jurík a Hrazdira.

Vítkovice: Dolejš – Zíb, Malec, Stehlík, L. Kovář, Čerešňák, Šenkeřík – Huna, Roman, Svačina – T. Svoboda, Burger, E. Němec – Vandas, Húževka, Szturc – Šedivý, Jan Káňa. Trenéři: Oremus a Šimíček.