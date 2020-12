„Pauza nám přišla vhod. Hráli jsme třetí zápas ve čtyřech dnech,“ připomíná minulé víkendové střetnutí s Litvínovem a Olomoucí. Vše poté završili toto úterý výhrou nad Plzní.

Ve středu a čtvrtek tak od trenérského štábu dostali kompletní oddych.

„Byl jsem úplně vyřízený. Měl jsem toho vážně plné zuby. Za volno jsem byl šťastný. Mohl jsem vypnout hlavu a neřešit hokej. Veškerý volný čas jsem věnoval rodině a regeneraci,“ přibližuje 29letý forvard.

První větší pauzu po listopadovém rozjezdu extraligy uvítal z důležité prevence před potenciálním výpadkem ze hry.

„Jak se hraje v rychlém tempu, tak se hromadí mírná zranění. Běží to vážně hodně rychle. Něco málo jsme potrénovali,“ poukazuje na skutečnost, že do tréninkového procesu se svěřenci Roberta Svobody zapojili znovu od pátečního dne.

„Kromě ledu, který jsme dopoledne měli trochu protáhlejší, jsme trénovali také na suchu. Byli jsme v posilovně a měli různá kompenzační cvičení. Po dvou dnech volna bylo potřeba, aby tělo znovu ožilo,“ připouští Šlahař.

Zlínští hokejisté se do extraligového kolotoče znovu vrátí na začátku příštího týdne. Nejprve zítra od 17.30 hodin se na ledě Mladé Boleslavi pokusí odčinit vysokou domácí porážku z úvodního vzájemného zápasu 3:7.

Hned o den později od 17.00 hodin poté vyjedou na led pražské Sparty, proti které neuspěli ani v jednom z dvou letošních extraligových střetnutí, když prohráli 0:3 a 4:6.

„Určitě budeme muset předvést obrovskou bojovnost a nebojácnost. Zároveň musíme ukázat touhu po tom, že můžeme zvítězit také se silnými mančafty,“ zmiňuje Jakub Šlahař jeden z receptů na potenciální zisk bodů z ledu favoritů.

Zítřejší soupeř Beranů se totiž nachází na čtvrté příčce tabulky, přičemž na druhý tým extraligy ztrácí pouhých pět bodů. Tímto výběrem jsou právě Pražané, kteří však oproti některým týmům mají odehrané o dva duely navíc.

Jelikož mezi Mladou Boleslav a Prahou je necelá hodina cesty, Berani se před úterním zápasem s druhým celkem extraligy do Zlína už vracet nebudou.

„Cestování je pro nás hodně náročné. Jsme rádi, že se to spojilo a můžeme přenocovat,“ těší Šlahaře.

Po utkání se Spartou Praha si však tým Roberta Svobody příliš neodpočine. Do konce roku ještě sehraje tři extraligové zápasy, ten první hned dva dny po Štědrém dnu, kdy na Zimním stadionu Luďka Čajky vyzve hradecký Mountfield nacházející se na šesté příčce tabulky.

„Příjemné to úplně není. Člověk by o vánočních svátcích chtěl trávit volný čas s rodinou. Osobně mě mrzí, že utkání z 26. prosince se nepodařilo přeložit. Vždy se hrávalo kvůli fanouškům, čemuž rozumím. Letos bez lidí jsou však prázdné stadiony. Mohlo se to přehodit a hrát jindy. Život profi sportovce prostě takový je.“

Ještě před zahájením vánočních svátků bedlivě sledoval reprezentační premiéru Berana Ganiela Gazdy, který se dokonce dnes dopoledne trefil proti Švédsku, zásluhou čehož přispěl k výhře 4:1.

„Než odletěl do Moskvy, tak jsme mu všichni popřáli hodně štěstí, ať se ukáže a dobře reprezentuje zlínský hokej. Podařilo se mu to úplně nad očekávání. Na chvilku naskočil do včerejšího zápasu, dnes už od začátku. Gól byl třešnička na dortu. Už jsem mu psal zprávu s gratulací. Bude mít plný telefon,“ usmívá se Šlahař.

Samotný Jakub Šlahař v letošním ročníku nevynechal jediný zápas. Jak sám připouští, stále je u něj prostor na lepší zítřky.

„Příprava byla výborná,“ ohlíží se za zápasy, ve kterých zaznamenal 11 kanadských bodů.

„Pak se to trochu zabrzdilo. Určitě to není takové, jak bych si představoval. Snažím se pracovat mimo led i na tréninku. Věřím, že přijde branka, která mě nakopne, začne to tam padat, budou naskakovat body a budu zase prospěšný,“ věří Šlahař, který dosud získal 8 kanadských bodů.