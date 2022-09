„Prvních deset minut jsme odehráli velmi dobře, měli jsme tlak, dostávali jsme se do brankových příležitostí. V naší hře se objevily věci, které jsme od hráčů vyžadovali,“ chválil Vlach herní projev svého mančaftu z poloviny úvodní třetiny.

Dominanci tak „pouze“ hatila nulová efektivita. „Hodně jsme to přehrávali. Spoustu střel nám zblokovali, hráči si pak možná už tolik nevěřili,“ vysvětlil, proč zlínští v některých případech ještě hledali lépe postavené spoluhráče.

Na konci sedmnácté minuty skóre ještě mohl otevřít Bukač, sám před hostujícím gólmanem ale neuspěl. O půl minuty později už branka padla – za záda zlínského Kašíka.

Kolín se zkraje druhé třetiny ujal dvoubrankového vedení, po polovině zápasu měl už tříbrankový náskok. Domácí sice snížili zásluhou Honejska, o chvíli později to ale opět bylo o tři góly. „Dostali jsme dva smolné góly – jeden po teči, kdy střela letěla mimo branku, druhý od brusle našeho obránce. Tam se to zlomilo,“ mrzí 60letého trenéra. „Chtěli jsme dorovnat, přemíra snahy pramenila v naše chyby. Soupeř toho využíval a chodil do brejků.“

Trenérský štáb před závěrečnou třetinou provedl změnu v brankovišti – Libora Kašíka nahradil Daniel Huf. „Za stavu 1:4 jsme mužstvu chtěli dát nový impuls, což se bohužel nepodařilo. V závěru už nebyla síla na zvrat,“ trápí Rostislava Vlacha.

Za překvapivou porážkou stojí i vysoký počet vyloučených na domácí straně, kteří na trestnou lavici usedli hned sedmkrát. Jejich soupeř pouze třikrát. „Je to jeden z důvodů, proč se hra nedařila. Bylo to rozkouskované, museli jsme čelit oslabením. I vinou toho jsme se nedostali k takovému tlaku, jaký jsme si představovali,“ uzavřel lodivod zlínské střídačky.