Brankářskou šachovou partii rozehrálo vedení hokejistů PSG Berani Zlín. Na pomyslné šachovnici stojí „figurky“ a neotřesitelné brankářské jedničky posledních sezon Libor Kašík a Jakub Sedláček.

První z nich se dnes dopoledne po půlroční nevydařené ruské anabázi v Chabarovsku a v konkurenční Kometě Brno bude hlásit na tréninku ve Zlíně. „Neberu to jako vysvobození,“ tvrdil Kašík.

Naopak už bude chybět Jakub Sedláček. Dosavadní jednička nedobrovolně přepustila místo mezi tyčemi a nyní bude pomáhat pražské Spartě.

„Byl to šok nejen pro mě, ale pro celou kabinu. Už je to ale pryč, těším se do Sparty,“ vzkázal včera Sedláček, který byl postavený před hotovou věc.

„Dá se to tak říct. Bylo mi oznámeno, že jdu do Sparty. Je to hra manažerů a agentů,“ reagoval gólman, který chytal čtyři sezony za lotyšskou Rigu v KHL.

„Takový je hokejový život, s tím nic nezmůžu. Někteří hráči mají ve smlouvě, že je nesmí vyměnit v průběhu sezony, ale já ne,“ dodal.

Právě do Ruska vloni v létě zamířil Kašík. Po jeho odchodu do Chabarovsku k čínským hranicím se spekulovalo, zda Sedláček, který se po pěti letech vrátil ze zahraničních štací domů, nahradí svého předchůdce a konkurenta. Kašík totiž v předchozích sezonách doslova čaroval a bylo až zvláštní, že ho míjely reprezentační pozvánky.

Sedláček se po návratu domů po rozpačitém začátku rozchytal do velmi slušné formy, ačkoliv podle úspěšnosti zásahů 90,66 % byl v extralize až čtrnáctý.

Kašík je však po svém návratu do extraligy na tom v tomto ohledu ještě horší. V Kometě vygeneroval úspěšnost zásahů jen těsně pod 89 procenty.

Libor bude kmenový brankář

Oba gólmani jsou původem ze Zlína, odchovanci se vztahem ke klubu, ale i s ambicemi pravidelně chytat. Ve žlutomodrém dresu je však i z finančních důvodů místo jen pro jednoho z nich.

„Rozhodlo především to, že nyní máme Libora podepsaného až do 30. dubna 2021. Klub získává jistotu v brance na tuhle sezonu a další dvě. Libor bude náš kmenový brankář se všemi plány,“ vysvětloval generální manažer PSG Berani Zlín Martin Hosták.

„Nechci to zakřiknout, ale chci pomoct Zlínu, aby byl minimálně v předkole. Budeme společně bojovat. Teď budu doma a mám šanci ukázat, co ve mně je. Nechci zklamat, ale skvěle chytat,“ vzkázal Kašík.

Tahle žhavá brankářská rošáda se prý upekla bleskově.

„Vše jsme začali řešit včera (v úterý – pozn. aut.) odpoledne. Oba jsou výborní gólmani se zlínskými kořeny, takže rozhodování bylo velmi těžké,“ přiznal Hosták, který nakonec dal přednost mladšímu z nich.

O dva roky starší Sedláček dochytá sezonu v pražské Spartě. Jenže tam je současnou jedničkou Matěj Machovský, který rozhodně nebude chtít vysedávat na střídačce.

„Machy chytá velmi dobře. Jdu Spartě pomoct a doufám, že dostanu možnost ukázat, co ve mně je,“ věří Sedláček.

„Naskytla se nám možnost získat Jakuba Sedláčka, tak jsme se rozhodli ji využít, abychom posílili brankoviště o zkušeného gólmana před náročným závěrem sezony,“ vysvětlil pro klubový web Sparty sportovní manažer Michal Broš.

Kašíkovi poslední dvě štace nevyšly podle představ. V dalekém Chabarovsku mu příprava vyšla výtečně, jenže start do sezony se celému týmu nepovedl.

„Neměl jsem v Chabarovsku obrovský prostor, abych ukázal, co ve mně je. Je teď těžké hodnotit, co se stalo. Chci se dívat do budoucna, jsem znova ve Zlíně a doufám, že budu platný a budu pomáhat, co nejvíc to jde,“ přeje si Kašík.

Souboj o fanoušky

Po návratu do extraligy padla volba i kvůli obsazenému místu ve Zlíně Sedláčkem na Kometu Brno.

Prvotní Kašíkovo nadšení z nabité kabiny úřadujícího šampiona vystřídalo zklamání. Posledních sedm zápasů strávil na střídačce, jako dvojka ke Karlu Vejmelkovi. Naposledy nedochytal zápas v Chomutově (4:6) 18. prosince.

„V Kometě se změnila situace v brankovišti. Po vzájemné dohodě a domluvě se Zlínem se to udělalo takhle,“ reagoval Kašík na dotaz, zda i v Kometě nedostával prostor, jaký očekával.

„Sezonu nehodnotím, že by se mi úplně nepovedla. To tak v hokeji někdy je, v Chabarovsku i Kometě jsem odchytal pět zápasů. Někdy jsou rozhodnutí správná, jindy špatná. Ale nejde, abych se z toho hroutil,“ ví Kašík, jehož dost možná už v pátek čeká pikantní obnovená premiéra.

Zlín totiž čeká právě pražská Sparta a může tak dojít na další souboj Kašík versus Sedláček.

„Chytat asi nebudu. Machovský měl naposledy nulu. Bude to na rozhodnutí trenérů,“ tuší Sedláček, že proti svým bývalým spoluhráčům nenaskočí.

Zatím jediný vzájemný souboj zlínských gólmanů vyhrál Kašík, který v dresu Komety v prosinci slavil doma ve Zlíně výhru v poměru 4:1.

„Tohle vůbec neřeším, kdo proti mně bude chytat. Jestli nastoupím já, budu chtít, abych byl co nejlepší a co nejvíce pomohl klukům. Už se strašně těším na kluky ze Zlína a na partu, která tam je,“ hlásí nažhavený Kašík, jenž v roce 2014 vyhrál se Zlínem mistrovský titul.

Stejně jako mnozí jiní hráči, i on bude hrát o přízeň některých zlínských fanoušků. Stejně jako dříve Honejskovi a dalším, i Kašíkovi totiž mnozí vyčítají, že při návratu ze zahraničí upřednostnil rivala, v jeho případě Brno a při posledním prosincovém souboji mu to dali pocítit.

„Těžko říct, jak to budou brát. Milovali mě tady pět let. Je otázka, jak rychle každý dokáže změnit svůj názor. Je na každém, jestli si lidé stojí za svým názorem, který si utvářeli během posledních pěti let. Jsem typ člověka, co podobné reakce nepochopí, protože tohle je prostě hokejový život. Na druhou stranu mají na to právo. Můžu jim akorát zavřít ústa, že budu skvěle chytat,“ vzkázal Kašík.

O motivaci má tak postaráno.

Libor Kašík



AKTUÁLNÍ SEZONA

7 zápasů

2 výhry

5 porážek

3,33 průměr branky na zápas

úspěšnost zásahů: 88,95 %

0 čistých kont



CELKOVÁ BILANCE V EXTRALIZE

240 zápasů

120 výher

120 proher

2,45 průměr branky na zápas

úspěšnost zásahů: 91,84 %

17 čistých kont

Jakub Sedláček



AKTUÁLNÍ SEZONA

33 zápasů

14 výher

19 proher

2,68 průměr branky na zápas

úspěšnost zásahů: 90,66 %

2 čistá konta



CELKOVÁ BILANCE V EXTRALIZE

233 zápasů

123 výher

110 proher

2,54 průměr branky na zápas

úspěšnost zásahů: 92,24 %

16 čistých kont

„Nevycházeli bychom si vstříc“

Sedláček versus Kašík. Tohle brankářské duo je snem mnoha zlínských fanoušků. Jenže pro oba by bylo v brankovišti Beranů těsno. Ani jeden z nich necítí, že by se snesli. I proto s ohledem nejen na finanční stránku se klub musel rozhodnout pro jednoho z nich.

„Popravdě si to neumím představit. A on to tak vidí stejně. Jsme oba gólmani, kteří chtějí chytat. Takhle je to lepší. I když jsme kamarádi, tak si myslím, že bychom si moc nevycházeli vstříc,“ přiznal před loňskou sezonou upřímně Kašík, poté, co Sedláček s týmem chvíli trénoval. „Nemyslím si, že by nás klub chtěl takhle pohromadě,“ vytušil tenkrát i Sedláček.

Tehdy skončil v lotyšské Rize a hledal si angažmá. Už tehdy se stejně jako v případě Kašíka spekulovalo o zájmu Sparty. Ani jeden však v pražském klubu nakonec neskončil. Sedláček dokonce přiznal, že s pražským klubem jednal, ale vše skončilo na financích. A tak na dva měsíce pomáhal Hradci Králové. Následně okusil EBEL v dresu italského Bolzána, aby sezonu dokončil jako dvojka ve Slovanu Bratislava. A vrátil se do Zlína. Zase jen na chvíli. Včera totiž klub odšpuntoval velkou rošádu. Vrátil se totiž Kašík.

Reakce Komety

„Karel Vejmelka si výkony jednoznačně řekl o to, že chytá každý zápas. Dle mého názoru udělal obrovský progres oproti minulé sezoně. Fantasticky zachytal na mistrovství světa dvacetiletých i náš odchovanec Lukáš Dostál a velmi rád bych ho viděl v bráně Komety v extraligovém utkání. Z toho bohužel pro Libora vyplynulo, že by některá utkání sledoval z tribuny a to samozřejmě není komfortní situace ani pro něj, ani pro klub. Myslím si, že je fér vůči hráči nastalou situaci jasně popsat a hledat řešení. Řešením je, že Libor odchází do Zlína na přestup a my mu přejeme, ať se mu daří.“

Libor Zábranský, majitel a hlavní kouč Komety