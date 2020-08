„Hufino to měl těžké, ale podal vynikající a velice vyrovnaný výkon. Takový zápas pro něj musí být velmi povzbudivý. Chytal proti hráčům jakými jsou Martin Růžička nebo Tomáš Marcinko," chválil Svoboda.

„Výhra nás těší, nad takovým soupeřem je skvělé zvítězit. Hráli jsme bojovně, vstřelili pěkné góly," těšilo třiapadesátiletého trenéra.

Po zápase však musel řešit nepříjemné starosti.

„Trápí nás zranění Davida Noska a Štěpána Fryšary. Nechci o tom příliš mluvit, nikdy nevíme, co po bližším vyšetření z toho vzejde. Snad to není nic, co by oba vyřadilo na delší dobu," věří pevně.

Po čtyřech odehraných zápasech Generali Česká Cup se jeho svěřenci s devíti body ocitají na prvním místě skupiny D. Stejný počet bodů má také Třinec, zlínským hokejistům ale hraje do karet lepší vzájemná bilance.

„Byla by škoda nepostoupit. Úspěch v poháru chceme skloubit s tím, že dostanou příležitost mladí. Šance je velká," říká Svoboda, který u svého týmu vidí vzestupnou tendenci.

„Ve hře nám zůstalo hodně věcí, na kterých jsme pracovali. Pohoda jde vidět v lajně Tondy Honejska, přesilovky mají silné. Stále je však na čem pracovat, což nám Třinec ukázal v úterý. Není tam moc špatných věcí, které by potřebovaly razantní zásah," dodává Robert Svoboda.

Zlínští hokejisté svůj další zápas sehrají následující úterý na ledě Vítkovic Ve čtvrtek uzavřenou skupinu proti prvoligovému Přerovu.