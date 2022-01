Bývalá opora Beranů i reprezentant s 60 starty. Kdo jsou posily Zlína?

Jeden má zkušenosti přímo se zlínským hokejem, druhý odehrál 60 zápasů za mládežnické výběry České hokejové reprezentace. Poslední z tria noviců absolvovoval 233 zápasů v KHL. Kdo jsou nové posily zlínských Beranů Valentin Claireaux (30 let), Petr Šidlík (28 let) a Pavel Makarenko (27 let)?

Po pětidenní karanténě extraligové hokejisté PSG Berani Zlín ve čtvrtek dopoledne opět společně trénovali. Na ledě vedle trenérů nechyběla ani nová ruská posila - Pavel Makarenko z Admiralu Vladivostok.Zdroj: Deník/Martin Břenek Valentin Claireaux (útočník, 30 let) Francouzský útočník se 140 starty za národní mužstvo po úvodním angažmá v domovském Amiens zamířil v sezoně 2014/2015 do druhé finské ligy, kde v klubech LeKi a KeuPa HT strávil dvě sezony. V letech 2016 až 2019 ve Finsku pobyl mezi elitou, ve 145 zápasech nasbíral 37 kanadských bodů. Zlínští fanoušci jeho jméno poprvé pořádně zaznamenali v polovině října 2019. Tehdy do Baťova města přišel na zkoušku, která se mu vydařila na výbornou – ve čtyřech zápasech zaznamenal pět kanadských bodů. Valentin Claireaux od začátku listopadu následně ukázal, že se nejednalo o žádnou náhodu. Za Berany celkově odehrál dvaačtyřicet soutěžních zápasů, ve kterých vstřelil 11 branek, k nim zapsal 19 asistencí. Valentin Claireaux na začátku prvního angažmá ve Zlíně.Zdroj: Deník/Libor Kopl Po angažmá ve Zlíně nastupoval v Pardubicích a Mladé Boleslavi. V Dynamu za čtvrt roku nasbíral 4 kanadské body ve 23 zápasech, vzápětí zamířil k Bruslařům, kde ve 33 utkáních vstřelil 5 gólů a připravil dalších 15. S mužstvem byl jediný zápas od finále Tipsport extraligy. Mladá Boleslav i nadále zůstala jeho domovinou, ve 33 zápasech letošního ročníku vsítil 3 branky, asistoval 9krát. Teď se vrací do známého prosředí. Petr Šidlík (obránce, 28 let) Petr Šidlík jako produkt jihlavského hokeje postupně prošel reprezentačními výběry U16, U17, U18 a U20. Dvakrát se zúčastnil juniorského šampionátu, stejně jako Memoriálu Ivana Hlinky. Za národní tým celkově odehrál 60 utkání. Do „A" se však nikdy neprobojoval. Před sezonou 2011/2012 se rozhodl vykoušet angažmá za mořem, v QMJHL tři roky oblékal dres Victoriaville Tigres. Nastoupil zde do 174 utkání, ve kterých se pyšnil bilancí 13+70. Poslední sezonu navíc vykonával kapitána týmu. Petr Šidlík (v modrém) ještě v dresu Vítkovic.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň V létě 2014 se však vrátil zpátky do českých končin, rovnou do „A" Jihlavy. Sezonu okořenil devíti starty v extraligových Karlových Varech. Následně si zahrál také Chomutově, znovu v Jihlavě, Vítkovicích, Hradci Králové. Poslední dvě sezony působil v Mladé Boleslavi. 28letý bek v nejvyšší české soutěži absolvoval 296 zápasů (10+43). Během probíhajícího ročníku si na tři utkání odskočil do druholigového Ústí nad Labem. Pavel Makarenko (útočník, 27 let) Středeční novic Beranů Pavel Mararenko je rodákem z Moskvy. V letech 2011 až 2015 převážně působil v juniorské MHL, mezi tímto obdobím si připsal také prvních 24 startů v KHL. Od sezony 2015/2016 převážně působil ve věhlasné soutěži, po angažmá v klubu HK Viťaz Moskevská oblast se jeho útočištěm staly týmy Metallurg Novokuzněck, Admiral Vladivostok, Torpedo Nižnij Novgorod, HK Soči a naposledy znovu Admiral Vladivostok. 27letému forvardovi se nejvíce dařilo v ročníku 2016/2017, kdy ve Vladivostoku nasbíral 16 kanadských bodů ze 43 zápasech. V KHL celkově odehrál 233 utkání s bilancí 16+27. Pavel Makarenko v KHL odehrál 233 zápasů.Zdroj: archiv hokejového klubu