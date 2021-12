Bývalý útočník hokejových Beranů Jan Dufek podruhé v letošním kaldendářním roce mění angažmá. 24letý forvard po jarním odchodu ze Zlína do Mladé Boleslavi na začátku prosince opouští Bruslaře, jeho novým působištěm se stává Plzeň. Na druhou stranu se vydává Matyáš Kantner.

Jan Dufek si v sezoně 2020/2021 prošel dvěma zraněními. | Foto: DENÍK/Lukáš Kaboň

„S jeho výkony jsme nebyli spokojení ani my, ani on sám. Věříme, že přesun do Plzně mu pomůže, že ho takříkajíc nakopne. Přejeme mu to," uvedl sportovní manažer Mladé Boleslav Václav Nedorost.