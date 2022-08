Bývalý kapitán Beranů Žižka by měl působit ve II. lize

Na profesionální úrovni to už nebude, s aktivní kariérou přesto končit nehodlá. Bývalý kapitán zlínských hokejistů Tomáš Žižka by po konci u Beranů měl působit ve II. lize, konkrétně ve Vyškově. Tvrdí to alespoň majitel nováčka klubu a někdejší brankář Zlína Robert Hamrla.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Tomáš Žižka v české nejvyšší soutěži odehrál 1 176 zápasů. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň