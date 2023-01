Ofenzivní formace tentokrát oproti předchozím letům neskrývaly velká individuální esa. Talentovaní borci se přesto předvedli ve výborném světle, Jiří Kulich byl i díky sedmi gólům zvolený do All-star týmu turnaje. „První útok byl trochu na vyšší úrovni, dokázal se více prosadit. Všechny čtyři pětky však hrály kvalitně, dávaly branky. Zodpovědně se vracely zpátky,“ vyzdvihl práci forvardů.

Podle Zdeňka Čecha je to dáno i působením českých útočníků v zámořských soutěžích. „Je tam obrovská konkurence, prostředí vás donutí s věnovat tomu, na čem potřebujete zapracovat. Díky tomu se dostanete na vyšší úroveň," nepochybuje.

Gureň o úspěchu dvacítky: Nejlepší reklama pro český hokej. Je radost se dívat!

Na úspěchu se velkou měrou podílel hlavní trenér Radim Rulík. „Vybral si správné hráče, odvděčili se mu. Musím říct, že takto výjimečný tým jsme dlouho neměli Kluci hráli velmi dobře,“ zatleskal našim nadějím.

Češi hned v úvodu šampionátu zaskočili Kanadu, první prohru si připsali až se Švédy v prodloužení.

Třem kokunkám vrátili prohru v semifinále. Ještě 40 vteřin před koncem třetí třetiny přitom prohrávali 0:1. „Kluci byli soudržní, šli si za tím do poslední chvíle. Nepropadali panice a nevzdali to. Vzájemně si věřili, byli schopni napravovat chybu kamarádů. Nebyl tam nikdo, kdo by se chtěl ukazovat a hrát na své konto a zisk bodů. Mužstvo bylo opravdu silné,“ zdůrazňuje sílu českého kolektivu.

Za úspěchem juniorky stojí výjimečná obrana a individuality, vnímá Balaštík

Velkou morálku ukázali také ve finále proti Kanadě, kdy ještě v polovině třetí třetiny prohrávali 0:2. Během 53. a 54. minuty ovšem dokázali srovnat a dovést finále do prodloužení.

V něm nakonec neuspěli. „Vzbudil jsem se později, než jsem chtěl, viděl jsem však 90 % zápasu,“ poukázal Čech na duel startující půl hodinu po půlnoci. „Kanada byla živější, naši dobře bránili. Měli jsme také výborného gólmana, který už v prodloužení se Švédy chytl tři góly,“ vysekl poklonu Suchánkovi.

Čeští hokejisté do 20 let se medaile z mistrovství světa dočkali po 18 letech, kdy v roce 2005 získali bronz. Zda se na letošní úspěch povede navázat v dalších letech, se teprve uvidí. „Jeden turnaj pochopitelně úplně nerozhoduje. Máme však opravdu silné hráče, spousta mladých bude hrát i příští rok. Věřím, že jsou schopni na to navázat,“ uzavírá v pozitivním duchu Zdeněk Čech.