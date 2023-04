Za mírného favorita považuje Zlín, ovšem více přeje „svému“ Vsetínu. Hokejová legenda a olympijský vítěz z Nagana Roman Čechmánek prvním slavnostním buly otevřel finálovou sérii Chance ligy nesmiřitelných rivalů, do které ještě nečekaně zasáhl i jeho syn Jakub. Ovšem v barvách Beranů!

Hokejová legenda, brankář a nyní trenér Roman Čechmánek. | Foto: Deník/Martin Břenek

„Jemu samozřejmě přeju úspěch, ovšem ani to nezměnilo nic na tom, že mé srdce i díky bohaté a úspěšné kariéře na Lapači bije pro Vsetín,“ přiznal 52letý odchovanec zlínského hokeje.

„Finále zatím splňuje očekávání všech. Vědělo se, že bude vyrovnané, i když mírným favoritem pro všechny je Zlín. Obě utkání potvrdila, že rozhodují maličkosti a drobnosti,“ poukázal Čechmánek senior.

Překvapilo vás, když vás vedení Vsetína požádalo o úvodní buly finále?

Ano. Nepočítal jsem s tím a byl pak mile překvapen. Během sezony jsem se byl párkrát dívat jak na Vsetín, tak na Zlín. Obstarání slavnostního zahájení mě moc potěšilo, navíc atmosféra byla úžasná. Zavzpomínal jsem si na časy mé hráčské kariéry, rivalitu a zápasy obou valašských týmů.

Juniorům Zubrů před finále rozpustili led. Důvody? Finanční

Jste odchovanec zlínského hokeje. Neoslovili vás i Berani?

Já jsem spíše odchovanec gottwaldovského hokeje (smích), naposledy jsem zde hrál ve 21 letech. Od té doby se naše cesty rozešly natrvalo, do Zlína už chodím jen jako fanoušek. Pokud nepočítám výpomoc s mládeží, když byl můj syn Kuba ve 3. třídě.

Dnes mu je už 18 let a ve druhém finálovém zápase dostal první šanci v seniorském hokeji právě v dresu Zlína. Jak moc vás nominace překvapila?

Spíše Kubu než mě! (Úsměv) Po prvním zápase mi totiž večer volal s prosbou, jestli bych mu do Vsetína nesehnal na neděli lístky. Když jsem mu pak ráno volal, že je mám, nezvedal mi telefon, byl už na rozbruslení. Nominace nás mile překvapila.

Jak si ve vašich očích vedl?

Při prvních dvou střídáních na něm bylo vidět, jak je nervózní. Od třetího už nebyl svázaný. Je dobře, že v 18 letech neměl strach a prokázal důraz před bránou. Kdyby při druhé trefě nešel důrazně právě do prostoru před bránou, možná by gól ani nepadl. (úsměv)

Máte nyní během finále více hokejových hovorů než obvykle?

Volá mi hodně lidí, převážně novináři. (smích) Všichni cítí, že se jedná o výjimečný okamžik pro region, úžasná reklama na hokej. Toto potřebovaly oba kluby! Užívají si to oba tábory, kde jde o hodně. O postup do baráže.

Co se stalo v Bystřici na fotbale? Běsnící funkcionář a vyhrožování smrtí!

Má vítěz opravdu reálnou šanci přes odpočaté Kladno zaútočit na extraligu?

Každý se mě na to ptá. Pravdu? Postup do extraligy je nyní extrémně složitý, skoro nemožný. Proč? Tak, jak to má nastavené česká nejvyšší soutěž, kdy nikdo nepadá, to není v žádné jiné evropské soutěži. Chápu manažery, hájí svou práci, byznys a své sponzory. Extraligové kluby nemají zájem, aby se sportovně padalo, což by mělo být automatické! Pochopil bych, kdyby sportovně úspěšný klub neměl peníze, potřebné parametry, ale za mě by se sestupové a postupové pravidlo nemělo ohýbat, jak je tomu nyní!

Zpět k rozehranému finále – překvapilo vás doposud něco?

Ani ne. Sleduji hokej jako celek, zatím se nic nevymykalo očekávanému standardu. Až na rozhodčí, v prvním emočně vypjatém zápase to absolutně nezvládli. Druhé utkání už bylo v pohodě.

Jak se vám líbí výkony gólmanů?

Oba splňují roli a nároky, které se od nich očekávají. Vošvrda i Huf potvrdili, že patří ke špičce ligy, ani jeden nepropadl. Důležité je, jak hraje celý tým, ve kterém je normální vzájemná výpomoc. Každý zápas je o malých věcech.

Co říkáte atmosféře derby? Překvapily vás útoky kameny fanoušků Vsetína na zlínské autobusy a naopak útok na sociálních sítích na Vošvrdu?

Předně tyto ani jiné podobné věci nepatří do sportu! V každém sportu se ale bohužel objeví podobný exces. Stejně jako kluby všem zdůrazňuji, ať fandí svému týmu, ale zůstanou lidmi! Když to týmu nevyjde, nemůže to ve fanoušcích vzbuzovat agresi. Při úvodním buly jsem řekl oběma kapitánům, aby byli v sérii tvrdí, ale vždy korektní!

Chystáte se na hokejové derby Zlín - Vsetín? Pozor na uzavírky a zaparkování

Ve středu jsou na pořadu odvety. Kdo má nyní papírově navrch? Čekáte nějakou změnu v sestavách nebo taktice?

Mírným favoritem je pořád Zlín, ale série je vyrovnaná a naprosto otevřená! Uvidíme, s čím přijdou trenéři, ale změnu čekám hlavně od Vsetína. Pokud chtějí uspět, musí hrát jinak. Série se opravdu může hrát na sedm zápasů.