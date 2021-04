Bojuje o Mistrovství světa. Během následujících dní by se měl představit v některém z přípravných zápasů proti Rakousku. Ještě před tím však hokejový útočník Beranů Jan Dufek převzal cenu za soutěž v přesnosti střelby.

Jan Dufek si v sezoně 2020/2021 prošel dvěma zraněními. Nedávno přesto dostal šanci na reprezentačním kempu. | Foto: DENÍK/Lukáš Kaboň

24letý útočník Beranů se extraligového projektu zúčastnil mezi prvními. Jeho cílem bylo co nejrychleji strefit čtyři terče před sebou rozmístěných do jednotlivých rohů hokejové branky. A povedlo se mu to na výbornou.