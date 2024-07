Hned v pondělí se s kádrem Zlína vydal na atletický stadion. Zde ve velkém parnu navazoval na předchozí individuální přípravu. „První trénink byl super, bylo to dobré kardio. Upřímně, zatím se mi tu moc líbí,“ pokračuje 24letý borec ve chvále na nové prostředí.

Ševci příchod urostlého Kanaďana oznámili na začátku června. Boudrias chtěl zkusit novou výzvu, na nabídku rychle kývl. „Byl jsem doma, řešili jsme s agentem co dál,“ přibližuje prvotní náznaky.

„Říkal, že se mu ozval tým ze druhé české ligy a že je to skvělá organizace. Jednou finále vyhráli a pak se dostali až do baráže, letos pak ve finále prohráli. Říkal jsem si, že to musí být opravdu dobrý tým. Chci hrát v mužstvu, který vyhrává. Nebylo to tedy těžké rozhodování,“ povídá na rovinu.

Za dvě měsíce 25letý forvard do roku 2020 naskakoval v rodné Kanadě. Pět sezon zářil v QMJHL, v jedné z kanadských juniorek získal 238 bodů ve 314 zápasech.

Tři roky následně nastupoval v USA, konkrétně v nižších soutěžích AHL a ECHL. Minulou sezonu působil ve druhé nejvyšší švédské soutěži (16 bodů ve 42 utkáních). S evropským hokejem se tak teprve ještě pořádně sžívá.

„Nebudu lhát, o této lize ani českém hokeji toho moc nevím,“ směje se. „Jsem zvyklý hrát v Severní Americe, loni to byl můj první rok v Evropě. Těším se, že naberu další zkušenosti,“ neskrývá Shawn Boudrias, jehož jméno se správně čte Šón Budrié.

V příští sezoně Maxa ligy by bezpochyby měl pomoci svými body. I dle předchozích let se od něj budou očekávat góly.

Jaké jsou však jeho další silné stránky?

„Rád střílím a jsem dobrý v rozích. Zároveň si rád hraju s pukem a tvořím hru. Většinou jsem ale spíše ten typ hráče, který vybojuje puk před bránou, pokud mám šanci vystřelit, tak vystřelím. Jsem důrazný v brankovišti, vyhrávám souboje a vytvářím prostor pro spoluhráče. Jsem takový silový útočník, který ale umí i vystřelit,“ navnadil zlínské fanoušky.

Úvodní kouzla by mohl předvést už v úterý 13. srpna, kdy Berani absolvují přípravný zápas na nadcházející sezonu první ligy. Doma hostí Prostějov.