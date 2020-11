„Utkání se pro nás dlouho vyvíjelo dobře. Šli jsme do vedení, dvakrát jsme měli náskok dvou branek,“ připomíná Köhler stavy 2:0 a 4:2, které Pražané vždy dokázali vymazat během jediné minuty.

Srovnání hostů podle 35letéo borce nebylo dáno více než šestidenní pauzou od extraligových zápasů.

„Okolo branky jsme udělali chyby, dvakrát jsme inkasovali gól do prázdné. Kdyby tam byla nějaká teč, tak bych to alespoň nějak pochopil,“ mrzely Bedřicha Köhlera lacinější branky Sparty.

O bodech se tak nakonec rozhodlo až ve třetí třetině, ve které v čase 57:24 udeřil hostující Michal Řepík. „Mrzí nás, že jsme zápas nedotáhli do prodloužení a nebrali alespoň bod. V této části zápasu jsme totiž už pokukovali po prodlouženích či případných nájezdech. Bod by pro nás byl dobrý,“ smutní 35letý útočník.

Beranům vstup do zápasu vyšel - aktivní hrou zatlačili soupeře ve vlastním obranném pásmu. Ačkoliv z úvodního tlaku branka nepřišla, tak právě po trefě zkušeného útočníka se domácí ujali vedení.

„Začátek utkání jsme měli kvalitní, výborně jsme se pohybovali, což mě docela překvapilo,“ přiznal Köhler.

„Naskočit do zápasu po takové době pro nás byla velká neznámá, první třetinu jsme se však Spartě vyrovnali bruslením. Až postupem času jsme vypadávali z role, což mohlo být zapříčiněné tím, že jsme trochu tahali nohy a chyběla nám síla,“ popisuje.

Vinou současné epidemiologické situace se utkání odehrálo bez diváků. A podle Bedřicha Köhlera to výrazně bylo znát.

„Fanoušci nám chybí. Domácí tým jednoznačně ztrácí výhodu. Na druhou stranu alespoň můžeme být rádi, že hokej ožil a znovu se dostává do podvědomí,“ těší ostravského rodáka, který proti Spartě zaznamenal druhou a třetí trefu v sezoně.

Vzhledem k téměř měsíční pauze bez extraligového hokeje na všechny týmy čeká pořádně nabitý program - Berani do konce kalendářního roku by ještě měli sehrát 21 zápasů, do konce týdne je čekají tři.

„Většina z nás s tímto zkušenosti nemá. Ale někdy to tak bývá. Určitě se rádi přizpůsobíme. Je dobře, že odehrajeme celou základní část. Jiná cesta, ani nebyla. Dlouho jsme nehráli, takže toto rozhodnutí je logické,“ nemá Köhler problémy s daným krokem.