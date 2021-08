Během následujících tří zámořských ročníků byl Chytil víceméně nedílnou součástí Rangers, za které dosud nastoupil ve 189 střetnutích. Na kontě má 71 bodů.

The Chyt's back on. ?#NYR and RFA Filip Chytil have agreed to terms on a two-year contract. pic.twitter.com/uZtBxOsynD