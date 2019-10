Už v čase 1:26 Berani prohrávali, poté když jeden z úniků proměnil vítkovický Dej. V 6. minutě však bylo vyrovnáno. Až ze své 41 střely na branku v sezoně vstřelil vloni jeden z tahounů týmu Pavel Kubiš první gól v sezoně.

Do úniku vyslal Claireaux a zlínská pětadvacítka blafákem poslala kotouč podél betonu Svobody do sítě. Následně ještě Nosek v přesilovce orazítkoval tyč!

V 11. minutě hned přímo z trestné lavice pláchl zlínský odchovanec ve vítkovickém dresu Werbik, jenž vyslal na Čiliaka střelu, která zlínskému brankáři propadla až za brankovou čáru a Vítkovice podruhé v zápase vedly. Werbik právě proti svému mateřskému klubu poprvé v extralize skóroval.

„Pro mě je to víc motivační, hrával jsem ve Zlíně nějakou dobu. Ale neberu to příliš vážně, je to normální zápas,“ reagoval po první třetině Nikolas Werbik.

Jenže Jeglič posunul na Šlahaře, který trefil v 16. minutě horní růžek. Jenže Vítkovice ještě do první pauzy potřetí v zápase vedly, když Romanův bekhend proskočil Čiliakovi kolem betonu za záda a do druhé třetiny už nastoupil náhradník Huf.

Ve 25. minutě bylo opět vyrovnáno na 3:3. Žižka nabil Gazdovi, který propálil Svobodu.

„Kousek štěstí, ale je to tam,“ pochvaloval si po druhé třetině Gazda. Jeho tým byl aktivnější, svého soupeře přehrával. Pořádný nervák byl i v prodloužení, tutové šance se střídaly na obou stranách, ovšem tuhle bitvu rozhodl až v penaltovém rozstřelu, který rozhodli vítkovičtí exekutoři Stránský se Zdráhalem. Za Zlín byl z pěti střelců pouze v první sérii Jeglič.

VÍTKOVICE - PSG BERANI ZLÍN 4:3 v nájezdech (3:2, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Dej (E. Němec, P. Zdráhal), 11. Werbik (Mallet, Mi. Svoboda), 18. O. Roman (Schleiss, Trška) – 6. Kubiš (Claireaux), 16. Šlahař (Herman, Jeglič), 25. Gazda (Žižka, Jeglič). Rozhodčí: Hradil, Mrkva – Gebauer, Lederer. Diváci: 3 255.

Vítkovice Ridera: Mi. Svoboda (Dolejš) – Gregorc, D. Krenželok, Šidlík, Kvasnička, Trška, Bodák – Lakatoš, O. Roman (C), Schleiss – Vopelka, Š. Stránský, P. Zdráhal (A) – Dej (A), E. Němec, Mallet – Kurovský, Werbik, Guman – Baláž.

PSG Berani Zlín: Čiliak (21. Huf) – Freibergs, Ferenc, Řezníček, Nosek (A), Žižka (C), Buchta, Gazda – Kubiš (A), P. Sedláček, J. Ondráček – Köhler, Claireaux, Honejsek – Herman, Jeglič, Šlahař – Popelka, Fryšara, Š. Kratochvil.