„Těžko se mi to hodnotí, když jsme si to zavinili sami. Gól nám zůstal v hlavě,“ litoval hlavní kouč Zlína Robert Svoboda.

„Chtěl jsem to rychle hodit na druhou stranu, špička hokejky se mi však zasekla. To se někdy stane. Škoda, moje chyba. O to víc mě to mrzí, že rozhodla celý zápas,“ štvalo Čiliaka, který pochytal 26 z 28 plzeňských střel.

„Chytalo se mi dobře, mrzí mě ten gól, mohli jsme mít bod,“ klopil zrak brankář Plzně.

Plzeň přitom vyrovnala až ve 32. minutě, o čtyři minuty dřív před osudovou minelou. Po sólu Poura, který se prodral až před Čiliaka a gólovou akci zakončil.

Přitom do té doby i poté Čiliak Zlín držel, vytáhl několik zákroků, kterými udržel svůj tým ve hře. Vychytal i fantoma extraligy Milana Gulaše, který si na něj nepřišel při své akci ve 25. minutě.

Právě ve Zlíně ukončil svou bodovou sérii, která se zastavila na patnácti zápasech v řadě. „To je mi jedno. Kdybychom vyhráli, těší to víc než, když nebodoval,“ reagoval Čiliak.

„My jsme se chystali a byli si vědomi ofenzivní síly Plzně, která je silná v přesilovkách. To jsme nějakým způsobem zvládli,“ zmínil nepřímo Svoboda nulu na bodovém kontě Gulaše.

„Nepřikládal jsem tomu hodnotu, věděl jsem, že se to jednou musí zastavit, přišlo to nyní. Konečně se o tom nebude mluvit,“ bral s nadhledem konec bodové šňůry Milan Gulaš.

Zlín vedl od 17. minuty, když využil svou aktivitu v útočném pásmu. Dufkovi se ještě zakončit nepovedlo, ale kotouč v mele před brankou dopravil za záda Frodla Freibergs. Jenže i přes nápor a šanci v závěrečných vteřinách rozhodla chyba zlínského gólmana.

„Hra nebyla to pohledná. Bojovnost a snaha upracovaná. Nenahrála tomu ani kvalita ledu, na který si hráči stěžovali. Celkové hře to neprospělo. Bod jsme si mohli zasloužit,“ myslel si Svoboda, který včera postrádal zraněné obránce z pátečního zápasu s Olomoucí Žižku s Řezníčkem.

„Zítra mají podrobnější vyšetření, poté budeme vědět. Pauza nám snad pomůže,“ věřil Svoboda, který už do zápasu s Brnem po reprezentační přestávce počítá také s dlouhodobými marody Fořtem a Okálem. „Nebylo teď nutné, aby hráli, když jsme měli Jegliče. Ale byli nachystaní,“ poznamenal Svoboda.

Naopak setrvání slovinského reprezentanta Jegliče, který má i další extraligové nabídky, se řeší. „Je to v jednání,“ dodal Svoboda.

PSG BERANI ZLÍN - HC PLZEŇ 1929 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 17. Freibergs (Dufek, Jeglič) – 32. Pour (R. Vlach), 36. Kantner. Rozhodčí: Jeřábek, Peter – Bryška, Lampíř.

PSG Berani Zlín: Čiliak (Huf) – Freibergs, Ferenc, Buchta, Nosek (A), Zbořil, Gazda, Hamrlík – Kubiš (C), P. Sedláček, J. Ondráček – Köhler (A), Claireaux, Honejsek – Herman, Jeglič, Šlahař – Popelka, Fryšara, Dufek.

HC Škoda Plzeň: Frodl (Micka) – Vráblík, Moravčík, Čerešňák, Houdek, L. Kaňák, Budík, T. Voráček – Gulaš (C), Mertl (A), Suchý – Rob, Kracík, Vracovský – Eberle, Kodýtek, Straka (A) – Pour, R. Vlach, Kantner.