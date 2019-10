„Už to bylo dost, ne?,“ rozesmál se Čiliak, když měl ještě odpovídat na otázky redaktora Deníku na povyk, který se kolem něj strhnul.

„Tohle jsem fakt nečekal. Už se stalo, za chvíli to zase přejde,“ poznamenal Čiliak, který ve Zlíně hostuje do konce roku při dlouhodobém zranění brankářské jedničky Libora Kašíka.

V úterních televizních večerních zprávách prý reportáž neviděl.

„Posílal mi to až syn. Nesledoval jsem to.“

Naopak v kabinách Zlína i Komety byla Čiliakova odpověď kritickému fanouškovi zase téma.

„To bylo srandovní. Volal mi třeba i Jano Lašák, že jsem to dobře napsal. Reakce byly spíš pozitivní. Psalo mi i strašně moc lidí, fanoušků,“ děkoval slovenský gólman.

Ačkoliv výzva pro kritického příznivce Zlína zněla jasně, fanoušek nakonec nedorazil.

„Čekal jsem, že to tak dopadne. Nevěřil jsem, že by přišel,“ přiznal.

Podle slovenského reprezentačního brankáře, který prý jinak příspěvky na sociálních sítích nečte, byla jeho reakce výjimkou.

„Někdo mi to poslal do zprávy ofocené. Doma jsem ležel na gauči tak jsem si říkal, proč bych neodpověděl. Bylo to spontánní, víc asi na nikoho reagovat nebudu,“ popisoval Čiliak, který i přes pět inkasovaných gólů 41 úspěšnými zákroky v neděli vychytal třetí výhru v sezoně.

„Vyhrálo se, je tady lepší nálada v šatně. Doufám, že v tom budeme pokračovat. Musíme se nachystat na pátek a zase jít do toho s tím, že budeme bojovat a zvládneme to. Pak bude i čím dál lepší atmosféra,“ myslí si Čiliak, který však zrovna neoplývá výstavními statistikami.

Z pěti zápasů má 4,4 průměr inkasované branky na zápas a 87,1 procentuální úspěšnost zásahů.

„Cítím se zápas od zápasu lépe. Ale pořád je tam hodně inkasovaných gólů, pořád je co zlepšovat a na čem pracovat. Ještě to není úplná pohoda, na jakou jsem zvyklý,“ přiznal 29letý gólman, který by neměl chybět v pátek od 17.30 hodin ve zlínské kleci proti Mladé Boleslavi.

„Je to další ze zápasů, kterým se můžeme odrazit ode dna. Bude to ale těžký zápas, hrají výborně dopředu. Nachystáme se na ně, něco si k nim povíme a věřím, že v pátek to zvládneme,“ je optimistou Čiliak.

O co jde?

Jistý pisálek na oficiálním facebookové stránce klubu k příspěvku předzápasové sestavy Zlína po nedělní výhře Beranů v Hradci Králové 6:5 zkritizoval brankáře Zlína Marka Čiliaka, který vypomáhá Beranům při zranění Libora Kašíka.

„Nejhorší je Čiliak. Zaprvé Slovák. Už to je handicap. Zadruhé Kometa Brno. Další handicap. Nikdy do toho nedá srdce. A na výkonech to je znát. Prostě pracuje tak na 2 procenta,“ nebral si servítky jistý Martin Datel.

„Já bych ho odstranil. Je špatný. Neumí. Stojí tam jak motovidlo. I já jako amatér bych si na něj věřil. Holt není to Kašík. To radši ať se rozchytá Huf (druhý brankář Zlína). Než tenhle slovenský nesmysl,“ pokračoval text dál.

Čiliak v neděli po zápase o tři a půl hodiny později slovensky reagoval: „Ahoj, v 9 ráno sraz před zimákem, vem si výstroj. Zařídím ti prostor, neber to vůbec zle, zatrénuješ si, můžeš se ukázat. Možná tě podepíší. Myslím to úplně vážně, ukaž se teď,“ pokračovala reakce.

Čiliakův příspěvek získal přes 750 „lajků“, zatímco pisálek už nereagoval a také na úterním tréninku čekal Čiliak na svého vyzyvatele marně.

Zato se dostal do pozornosti českých seriózních i bulvárních médií.