Miroslav Michalovský, bývalý hokejista a generální manažer Zlína: Popravdě moc nevěřím, že by pan Holoubek extraligu z Varů prodal, už to chtěl udělat několikrát. Spíše to z jeho strany beru jako taktický krok, tlak na město, aby zvýšili svůj finanční podíl na fungování západočeského klubu. Pro Zlín by to bylo ideální řešení, pokud se najde někdo, kdo za koupi extraligy dá ty peníze. Co vím z minulosti, kdysi se licence prodávala za 20 milionů. Teď by to mělo být více, ale je krize. Osobně si ale myslím, že k transakci nedojde.

Zdeněk Venera, bývalý trenér a generální manažer Zlína: Byla by to bomba! Nedokáži ale posoudit, nakolik je tato transakce s Karlovými Vary reálná. Zlín do extraligy patří a moc mu přeji rychlý návrat. Každopádně odkoupení licence by bylo hodně nákladné, byl by to balík, v řádu desítek milionů korun. Pokud ale chtěl Zlín hrát extraligu, musel by stávající tým posílit, poskládat konkurence schopná kádr. Každopádně kdyby se ve Zlíně už na podzim opět hrála extraliga, byla by to paráda!!!

Hokejoví Berani chtějí získat extraligovou licenci od Karlových Varů

Roman Čechmánek, bývalý hokejový reprezentant a trenér: Vše je zatím v rovině spekulace, nic konkrétního zatím neleží na stole. Zlín má ale daleko více problémů a větších, které musí řešit. Klub potřebuje změnu, stabilizovat se, obměnit kádr. Především zabudovávat do prvního týmu své mladé hráče, lépe pracovat s mládeží, to se zanedbalo. I to je ten důvod, proč aktuálně už není v extralize. A Jestli Karlovy Vary prodají licenci? Podobnou situaci jsem zaznamenal už několikrát, i v jiných zemích a většinou to byl jen tlak na město, aby se více věnovalo hokeji a pomohlo mu. A nyní, když vidíme, jak to vypadá s energiemi, to bez výrazně větší podpory obcí a krajů nepůjde!



Zdeněk Čech, bývalý hráč Zlína a trenér: Zajímavá informace a záležitost. Popravdě ale pro nás by bylo lepší, kdybychom si to vybojovali sami, sportovní cestou na ledě. Nemám moc rád, když něčeho dosáhnete pohodlnou cestou, pak si toho ani člověk neváží. Stejně jako netuším, jak jsou na tom ekonomicky v Karlových Varech. Moc tomu ale nevěřím, ale stát se může cokoliv. Zajímavá novinka, která asi nebude zase tak horká.

Horst Valášek, bývalý hokejový trenér: Je to dvousečné, děje se to však i v zahraničí. Pokud by to Vary prodaly za rozumnou cenu, tak to musíme koupit! Pořád je ještě dost času na to, aby se vše uskutečnilo. Vzhledem k tomu, jak je hodně náročné se přes základní část, play-off a pak i baráž dostat do extraligy, tak bych byl pro. A jestli to vyjde? Bude záležet na tom, jestli se ve Zlíně najde převaha těch, kteří by byli pro koupi, nebo nikoliv a nakonec to nechají plavat.

Tomáš Žižka, bývalý kapitán Beranů: Bylo to pro mě překvapení. Pokud je ale možnost, tak je dobré projevit zájem. Zlín byl přeci jen dlouhodobě extraligový mančaft, bylo by to o to jednodušší. Dobré by to bylo i pro lidi. Klub si musí vyhodnotit, zda na to bude mít peníze, extraligový rozpočet je určitě odlišný oproti Chance lize. Bylo by pak ale potřeba obměnit, posílit a nachystat kádr na extraligu. Na druhou stranu je to docela narychlo, bylo by to hodně těžké. Koupit licenci je jedna věc, ale hrát pak extraligu a třeba se modlit, aby se znovu zachránilo, mi spíše přijde neekonomické a nestrategické. Je potřeba se dívat i do budoucnosti, i co se týče mládeže.

Zda se obchod s panem Holoubkem uskuteční bude bude záležet na ceně. A také na tom, jak by se promíchal hráčský kádr. Určitě by někdo odešel ze Zlína do Varů a naopak. Před vedením je ještě spousta práce.