Zdeněk Venera, hokejový trenér: „Oceňuji Okálovo gesto, v takové situaci klobouk dolů! Obecně ale musím přiznat, že něco podobného z mé kariéry neznám a nyní je toho i na můj vkus hodně. Až bych řekl, že se z toho stala trochu móda. Za mě vždy hráč hrál a rozhodčí pískal. Beru, že když hráč šlápne někomu na hokejku a sudí odpíská podražení, tak dojde k odvolání. Na druhou stranu pro hráče v zápalu boje musí být těžké faul objektivně posoudit a rozhodčí jsou tam na to čtyři.

Filip Čech, bývalý hokejista, nyní hokejový rozhodčí: „Skvělé Okálovo gesto, které každý ocení. Z pohledu rozhodčího bych ale v této inkriminované situaci – střetu Vlacha s Okálem – reagoval stejně, jako sudí Obadal, za mě to byl faul. Za mé krátké rozhodcovské kariéry se mi podobná věc, kdy hráč odvolal faul na sebe, často nestala, asi dvakrát. I jako bývalý hráč jsem se s podobným gestem setkal, přesněji ve finále s Plzní. Ale tam šlo o teč puku mířícího do hlediště, kdy se navíc sudí jel hráče zeptat. Sám by asi za ním nedošel. Úterní reakce Okála byla velice překvapivá, ale v rámci fair play-off.

Ondřej Veselý, bývalý hokejista, nyní šéftrenér mládeže: „Je to sportovní gesto, zvláště jestli to má v člověk v sobě, tak to udělá v každé situaci, za každou cenu. Podobných situací jako v úterý jsme i já zažil více, nejvíce asi byla vidět ve finále s Plzni, kdy podobné gesto ohledně teče puku do hlediště udělal soupeř. Každopádně věřím, že toto gesto se Zlínu vrátí, možná jsem čekal, že přijde už v úterním závěru zápasu.

Jaroslav Balaštík, bývalý hokejista, nyní hokejový agent: „Na celý incident jsem se díval třikrát a za mě to byl jasný faul, vysoká hůl. Ano, neznám sílu útoku, tu cítil Zdeněk, ale bylo to velmi překvapivé rozhodnutí. Hrajeme fair-play, ctěme ji, ale asi to bylo nešťastné rozhodnutí. Zvláště v situaci, v jaké Zlín je. Trenér Jenáček vystihl celou situaci naprosto přesně.“

Stanislav Balán, bývalý útočník Zlína, Vítkovic nebo Karlových Varů: „Opravdu nechápu, proč to odvolával, když to byl evidentní faul. Možná měl špatné svědomí, nevím. …Ale když to faul je, asi je zbytečné hrát si na nějakého hrdinu, fair-play. Asi chtěl ukázat charakter, možná si opravdu myslí, že o nedovolený zákrok nešlo. Je to na posouzení každého. Za mě se ale hokejka protihráče viditelně svezla nahoru, ke kontaktu došlo. Vždyť i sám Očko se hned chytil za obličej. Fair-play se samozřejmě vždycky cení, taky jsem několikrát odvolal faul, když jsem cítil, že jsem podklouzl bez cizího zavinění, ale nebudu se k něčemu hlásit, kór když to ve finále mohlo Zlínu na konci utkání pomoct a hrál by šest na tři.“

Lukáš Finsterle, útočník Valašského Meziříčí, bývalý hráč Zlína a Vsetína: „Neviděl jsem to, jen slyšel. Ale Očko je srdcař, udělal to, co v danou chvíli cítil. Klobouk dolů před ním. Věřím a přeji si, že právě tohle gesto přinese do dalších zápasů klukům štěstíčko a začnou vyhrávat. Sám jsem kdysi odvolal faul v Opavě, ale vědu z toho nedělám. Pořád je to jenom sport, fair-play by mělo být samozřejmostí u všech hráčů.“